PANIKA U HAJDUKU: Livajin zastupnik Talijanima jasno rekao: ‘Lako je moguće da Marko napusti Split’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nekad je bio sportski direktor Zagreba, danas je menedžer. I drži u svom portfelju dva hrvatska reprezentativna napadača; Andreja Kramarića i Marku Livaju. I zacijelo spretno barata s ponudama za njihove nogometne usluge. Dodali bismo, ponuda zacijelo ne nedostaje.

On je Vincenzo Cavaliere i drži još podosta mladih hrvatskih nogometaša… Pa je tako bio intervjuiran za talijansku SportItaliju, a na pitanje što bi se moglo uskoro dogoditi s Markom Livajom, konkretnije bi li mogao biti transferiran u neki klub talijanske Serije A, Cavaliere je bez krzmanja odgovorio:

„Mislim da je to moguće”!

Dovoljno da se Hajdukovi navijači ne samo zabrinu, nego i uspaniče. Iako Livaja svako malo izjavljuje da neće otići iz Hajduka dok s njime ne osvoji naslov prvaka zakoni nogometnog tržišta su jasni. Uvijek postoji nemoralna ponuda. Ili je novac prijeko potreban baš ove sekunde. Neće se njega puno ni pitati, ako Hajduk dobije dobru ponudu, kolo se samo zavrti…

Marko Livaja već ima veliko iskustvo igranja u talijanskoj ligi. Igrao je za Cesenu, Empoli,Atalantu, ali i milanski Inter. U Hajduk je došao prije dvije godine iz grčkog AEK-a. Sloio je kao poprilično nediscipliniran nogometaš, a igrao je još za Rubin iz Kazanja i Las Palmas.

Kroz sjajne nastupe postao je i hrvatski reprezentativac te je bio član reprezentacije koja je na svjetskoj smotri u Kataru prošle godine osvojila brončanu medalju.

Cavaliere je bio upitan i za Andreja Kramarića. Odgovorio je kratko: „Pa, on može biti u prvoj postavi bilo koje europske jake momčadi, to je takav igrač”!