PANIKA JE KAD MODRIĆ IDE VAN! ‘Osakaćeni smo! Moramo tad napraviti samo jednu stvar, ali nije samo u tome problem!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ima li života nakon Modrića? Ovo pitanje kojeg si postavlja svaki navijač hrvatske nogometne reprezentacije ne samo da je egzaktno, nego je i aktualno. Luka Modrić je u 35. godini, stoji da je potpisao još jednu godinu za Real. Isto tako, činjenica jest da je ove godine bio jedan od najboljih i najstandardnijih igrača Reala, a sve to zorno kazuje i da je iscrpljen.

Naravno da ga je izbornik hrvatske vrste u prijateljskom dvoboju protiv Belgije (0-1) zamijenio, sve kako bi se odmorio, zapravo kako se ne bi posve iscrpio.

Naš znani trener, igrača i trenerska legenda zapravo, Zoran Vulić u svojim opservacijama s nama često se dotiče Modrića, pa nas njeova rečenica „kako se reprezentacija pogubi kada iz igre izađe Modrić” potaknula i na razmišljanja u dva smjera. Što zaista nakon Modrića kada ode i što sada s Modrićem ovako umornim i iscrpljenim.

Barićeve riječi se pamte

U razgovoru sa Zoranom Vulićem sjetili smo se i rečenice pokojnog Otta Barića, bivšeg hrvatskog izbornika i trenera brojnih klubova, kada je već o Modriću riječ…

Naime, Otto Barić silno se ljutio zbog nekih detalja u igri hrvatske reprezentacije unazad godina i godina…

„Meni je nevjerojatno i nepojmljivo da je u nas najborbeniji igrač ujedno i onaj koji je najbolji, kvalitetom daleko ispred svih. Najborbeniji igrač mora biti neko deblo, a ne čovjek prevage, kao što je Modrić”!

Ove Barićeve riječi servirali smo Zoranu Vuliću, koji je ujedno i bio pomoćnik Bariću u reprezentaciji od 2002. do 2004. godine.

„Ha, Barić je to rekao direktno, oštro, ja to ne bih tako rekao, ali je Barić u pravu. No, morate znati, i vi i ja, da se takvi kao Modrić rijetko rađaju. Gledajte, on je čovjek iz Reala, dugogodišnji temelj te slavne momčadi. Real drži samo do takvih.

Zapamtite ovo – on je njihov dugogodišnji temelj! Bilo je i prije u Realu velikih igrača pa su bili prolaznici, ono, došli, probalo ih i nestali. Modrić nije takav. On svaku utakmicu igra isto i to je tajna njegove dugovječnosti i u Realu i u hrvatskoj reprezentaciji. On drugačije ne zna. Nego da bude najborbeniji na terenu. Modrić je jedan od najboljih svjetskih igrača i u tome leže svi odgovori”!









Eto, to nam je rekao Zoran Vulić.

I u vrijeme Otta Barića i Zorana Vulića u hrvatskoj reprezentaciji naša je nacionalna momčad patila od nedostatka pravog kreatora, kao što su nekad bili Boban, Prosinečki, Asanović, Rapaić, sada Modrić, a to bi trebao biti i Kovačić… Samo nikako da proigra u reprezentaciji. Pitamo Vulića kako su oni rješavali taj problem u momčadi.

„To se ne može riješiti, onda se krpate na način da igrate na prostoru gdje imate najbolje igrače. Mi smo puno forsirali Srnu na boku koji je bio ubitačan i probitačan, a naši vezni igrači poput Rosse zaista su bili najborbeniji na terenu. Možda nisu bili lucidni kreatori, ali su ostavljali krv na terenu. Bojim se da će nakon Modrića Hrvatska osjetiti taj problem. Uostalom, nema reprezentacije i momčadi na svijetu koja ne bi bila osakaćena neigranjem takvog igrača kao što je Modrić. Da bi se barem malo nadomjestilo Modrićevo neigranje cijela momčad mora biti žešća i borbenija na terenu barem za trećinu”!