PAMTIT ĆEMO RAZBIJANJE SRBIJE I TO JE DOSTA: Glavu gore momci, vi ste ponos Hrvatske

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kad se malo smire strasti, a tada se i može gledati prema naprijed, tada se za četvrto mjesto naših vaterpolista može reći da je solidan rezultat. Nije sjajan, ali nije ni loš. Naprotiv, pomlađena reprezentacija odigrala je dobar turnir, a plasmanom u polufinale nakon sjajne pobjede protiv Srbije bio je i ostvaren zacrtan cilj.

Došlo se do borbe za medalje. Očito, protiv Srbije se nije samo izgubila snaga, ta je naporna utakmica dovela i do svojevrsne emocionalne ispražnjenosti. U takvom stanju protiv odličnih Španjolaca išlo je teško. Makar, kada se pogleda koliko je u toj utakmici uprskano dobih prigoda, te kako se razbranilo španjolskog vratara, dođe nam žao što se utakmica barem nije dovela u neizvjesne vode. Ovako, sudeći po rezultatu, s bilo je pet golova minusa, ispada da je naša vrsta razvaljena, a nije bilo baš tako…





Slična priča kao da se ponovila protiv Grčke. U dvoboju za brončanu medalju,. Tada smo vidjeli da naša mlada momčad, u kojoj ne nedostaje debitanata, upada u „crne rupe„, kada jednostavno u naladu ništa ne polazi za rukom. Promašuju se nemoguće prigode, pa i kazneni udarci, uzalud i obrana bila dobra kada napad nestane na desetak i više minuta.

Danak je to neiskustvu i spomenutoj ispražnjenosti poslije utakmice sa Srbijom.

Izbornik Ivica Tucak koji se ima s punim pravom žaliti na suđenje protiv silno oštrih Španjolaca i Grka, nakon svega govori:

„Nismo imali potrebnu koncentraciju. Strašno smo puno promašivali i gađali njihovog vratara. No, to je sazrijevanje koje se događa ovoj reprezentaciji i ne može se ostvariti preko noći. To je dugotrajan i mukotrpan proces. U nekoliko navrata proti Grčke vraćali smo se u utakmicu, pokušavali čupati rezultat, no u momentima kada smo se trebali vratiti radili smo početničke pogreške koje su nas koštale pozitivnog rezultata. Sada trebamo napraviti dobru analizu. Većim dijelom turnira smo pokazali dobru igru, no kada smo trebali uzeti medalju nismo bili pravi. Moramo priznati da su ovo reprezentacije koje su u ovom trenutku bolje od nas. A nama preostaje samo rad, rad i opet rad“.

A uskoro slijede nova iskušenja, krajem kolovoza u Splitu je europska smotra, a medalje se, kao, razumije sama po sebi. Je li to pretjerani optimizam? Tucak će reći:

„Mislim da je najvažnije razbistriti glave u ova dva tjedna koliko ćemo sada biti slobodni i onda krenuti s pripremama za Europsko prvenstvo. Na samom turniru jasno se vidjelo koliko je izjednačeno stanje u vrhu vaterpola. Svih osam momčadi koje su ušle u četvrtfinale imale su svoju šansu ući u finale. Čestitke Grcima, a na nama je da se pripremimo i podignemo igru za Split, jer mislim da smo pokazali kvalitetu“.









Možda je sve njbolje objasnio naš igrač Andrija Bašić:

„Nas je ovdje bilo sedam-osam novih i prvi nam je puta da smo na velikom natjecanju, sigurno i to ima svoju ulogu“.

Baš zato možemo zaključiti, smjena generacija je uspješno odrađena…









Sada našim vaterpolstima slijedi kratak odmor te se ponovo okupljaju sredinom srpnja kada kreću s pripremama za 35. Europsko vaterpolsko prvenstvo u Splitu. Prvenstvo će se odigrati u splitskoj Spaladium Areni od 27. kolovoza do 10. rujna.