PAMTI SE BUNTOVNIK KOJI JE IZVUKAO BAŠ NAJBOLJE! Mamićeve pristalice nisu se najbolje snalazile, a ovaj je baš bio vreća za napucavanje

Autor: Ivan Lukač

Ante Čačić je bivši. Reći će 99 posto navijača konačno. Čačić nikad nije bio dobro došao u Dinamu, ni u svom prvom mandatu, a ni sada. Čačić je bio trener prosječnih klubova prije nego što ga je Zdravko Mamić ugurao u Dinamo i postavio na klupu Dinama. Štoviše, Čačić je bio četiri godine bez posla prije nego što ga je Mamić stavio za trenera Lokomotive, a uskoro i Dinama.

Jasno, Mamiću je trebao čovjek od povjerenja na klupi, a Čačić kao Mamićeva marioneta nikad nije mogao dobiti poštovanje navijača.

Nije ni čudo što su ga prilikom dolaska prošle godine dočekali s brojnim kritikama. Čačić je prošle godine odradio odličan posao te na svoje iskustvo i na inspiraciju Brune Petkovića, Mislava Oršića i Arijana Ademija obranili su titulu. Ušao je Dinamo i u Ligu prvaka. Nije Čačić radio samo loše.





Pogubio se na poziciji sportskog direktora

Odradio je dobre utakmice, ali pogubio se kada je postao sportski direktor. Dok je trajala igra prijestolja, Čačić je gledao kako se ekipa raspada, a on nije poduzeo ništa i to je njegov najveći grijeh. Dinamo sada traži novog trenera, a maksimirska klupa vidjela je brojna imena.

Od ere Franje Tuđmana pa preko Zdravka Mamića Dinamo je promijenio više od 30 trenera. Sada se traži prvi u novoj eri. U doba Croatije pamte se Kranjčar, Vlak i Osvaldo Ardiles. Legendarni Cico postao je prvi trener s duplom krunom, a na Maksimir se vratio 2016. Osigurao Ligu prvaka, razbio Hajduk na Poljudu, ali njegov Dinamo razbila je Rijeka s 5:2 i Cico je bio bivši. Marijan Vlak srušio je Partizan i ušao u povijesne knjige. Dinamova legenda vraćala se na klupu nekoliko puta, ali i on je kao i Čačić bio etiketiran kao Mamićev pijun. Argentinac Ardiles došao je u Dinamo kao zvučno ime i čovjek koji je kao igrač osvojio Svjetsko prvenstvo. Međutim, ispao je samo skupi promašaj Franje Tuđmana te je ubrzo i napustio klub, a baš je Vlak priveo sezonu kraju.

Mamić je na trenersku funkciju ubrzo postavio svog kuma, legendarnog Ćiru, a nakon njega tu zasjeda Nikola Jurčević. Ćiro je uzeo naslov, Jurčević to nije uspio, a do naslova Dinamo ne dolazi i u 04/05 kada je promijenjeno čak 5 trenera. Sezonu je započeo Đuro Bago, nastavio Nenad Gračan, pa Lončarević, Zvjezdan Cvetković, a završio Josip Kuže.

Mamićevi ljudi i buntovnici

Kuže je “uno di noi” jedan od nas kako mu govore navijači. Uvijek ih je branio, bio uz njih te kao istinski Dinamovac i trener koji je prije rata bio nadomak da sruši šampionsku Zvezdu prihvaćen je od strane svih. Međutim ni Kuže se nije dugo zadržao. Nakon što je u sezoni 05/06 svijetu predstavio duo Modrić – Eduardo. U studenom 2006. dolazi Branko Ivanković koji se zadržao do siječnja 2008. Do kraja sezone momčad vodi Zvonimir Soldo.

Ostat će brončani vatreni upamćen po tome što je javno dao otkaz nakon finala kupa na Poljudu. Uzeo je duplu krunu i pred cijelom Hrvatskom rekao da ne želi voditi ovakav klub. On je bio jedan od buntovnika, a njegov bunt zamijenjen je novim dolaskom Ivankovića. Nakon samo pet mjeseci on je još jednom bivši. Slijede Vlak, Kruno Jurčić, te Velimir Zajec koji je samo osam utakmica sjedio na klupi Dinama.









Zatim u kolovozu 2010. dolazi Vahid Halilhodžić. Još jedan od buntovnika koji je izvukao najbolje od momčadi koje je imao. Bio je na korak do Europe, Zagreb je za vrijeme njegovog vođenja ponovno zavolio Dinamo. Iako je to bio početak bojkota BBB stadion je u Europi bio pun, ali hladna noć na Maksimiru i pobjeda PAOK-a zaustavio je san o europskom proljeću. Nakon Vahida ponovno miks Mamićevih pristalica Vahu naslijeđuje Jurčić, ali je i njegov drugi pokušaj završio otkazom u prosincu 2011. Umjesto njega priliku je dobio Ante Čačić i držao se za kormilom do studenog 2012. I jedan i drugi igrali su Ligu prvaka. Oba su bili vreća za napucavanje i zanimljivo nakon otkaza Čačiću sjeda Jurčić. Onda dolazi Zoran Mamić.

Može se puno toga prigovoriti Zoranu Mamiću, ali uzeo je naslov bez poraza i uz sve to igrao Ligu prvaka. Srušio je Arsenal, ali izuzev toga Dinamo je izgledao loše i nemoćno. Ostao je na klupi dvije godine, a onda se vraća Cico. Nakon otkaza je stigao Ivajlo Petev. Bugarski stručnjak je vodio Dinamo jednu sezonu, a onda u srpnju 2017. uoči starta prvenstva dobio otkaz. Bugarin je postao prvi trener još od 2005., a da je sezonu zaključio bez trofeja.

U toj sezoni 17/18 kada je Petev na početku godine dobio otkaz prvo ga je zamjienio Mario Cvitanović, a onda Nikola Jurčević da bi pred sam kraj vratio duplu krunu u Zagreb. Bjelica je bio prvi trener nakon 18 godina koji je slagao svoju momčad u miru jer Mamić je već bio u Međugorju, a Bjelici je to omogućilo da složi ekipu po svom ukusu. Doveo je Petkovića, Oršića, Kadziora, promijenio je ulogu Daniju Olmu i započeo renesansu Dinama. Dvije godine ranije Boysi su se vratili na svoj sjever. Bjelica je Zagrebu vratio Dinamo. Briljirali su u Europi, a njegov dolazak je započeo rekonstrukciju.









Nesretno ispadanje od Benfice u osmini finala i nikad neprežaljeni Šahtar. Bjelica je s Dinamom bio jednom nogom u 16 najboljih momčadi Europe, ali nije bilo dovoljno. Dobio je otkaz jer njegovo vođenje nije bilo po ukusu uprave. Zamijenio ga je Igor Jovićević. Bilo je to u koroni, a Jovićević je gurnut prerano i nezgodno. Bio je zapravo žrtva svađe uprave i Bjelice, a zbog toga je Dinamo ostao i potrošio vrhunskog trenera. Mamić je preuzeo Bjeličine temelje i s njima napravio povijesni rezultat.

Dinamo se zapravo nakon odlaska Bjelice tražio. Sada klubu treba još jedan Bjelica i čovjek koji treba napraviti potpunu obnovu i započeti novu stranicu povijesti. Jer zlatna generacija polako odlazi u povijest, a na novom treneru je da stvori novu barem približno uspješnu generaciju. Igor Bišćan čije se predstavljanje očekuje imat će pune ruke posla jer je pred Modrima najvažnije ljeto unazad pet godina.