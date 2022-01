PALA ODLUKA ZA UTRKU NA MEDVEDNICI: Ipak ćemo gledati najbolje skijaše

Zadnje vijesti koje dolaze danas sa staze na Sljemenu pozitivne što se tiče održavanja FIS slaloma na planini povrh Zagreba, koja je bila stavljena pod znak pitanja nakon današnjeg otkazivanja utrke.

Naime, iz FIS-a su nakon jučerašnjeg ženskog slaloma odlučili otkazati mušku utrku koja je trebala startati danas u 15 i 30, no nakon promjene u vremenskim prilikama donesena je nova odluka, koja je povoljna za organizatore.

Prva slalom lauf predviđen je za sutra sa startom u 13, dok bi drugi lauf po rasporedu trebao biti od 16 i 10, doznaje se od organizatora, a prenosi HRT.

Loši uvjeti

Vedran Pavlek i ostali organizatori svojski su se potrudili pripremiti stazu, ali je toplo vrijeme učinilo svoje, te su nakon javno kritizirane jučerašnje “Snježne kraljice” u FIS-u odlučili prvo otkazati, a zatim ipak premjestiti mušku slalom utrku na sutra u rano poslijepodne.

Sada se organizatori trebaju nadati kako će staza “stisnuti” preko noći i omogućiti nastup najboljim skijašima na Sljemenu.

Podsjetimo od Hrvata trebaju nastupiti Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš, Samuel Kolega, Leon Nikić i Tvrtko Ljutić.

Due to the extreme weather condition the jury has decided to cancel todays men’s slalom in Zagreb. A possible replacement tomorrow here in Zagreb is being discussed.#fisalpine pic.twitter.com/98dgM86HH8









— FIS Alpine (@fisalpine) January 5, 2022