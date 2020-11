PAKLENI POVRATAK CONORA MCGREGORA! Poznat datum borbe a protivnik nije mogao biti atraktivniji

UFC je objavio kako će se povratnički meč Conora McGregora održati 23. siječnja na UFC 257, a njegov protivnik će biti stari znanac Dustin Poirier.

Dva borca već su se srela 2014 a tada je McGregor pobijedio tehničkim nokautom u prvoj rundi.

McGregor se vraća u oktogon nakon godinu dana mada je imao velike planove koji su mu propali zbog pandemije koronavirusa.

McGregor je bio i najavio umirovljenje ali je ipak odustao od te nakane.

IT'S OFFICIAL!!!! WHO TAKES THE REMATCH?! #UFC257 pic.twitter.com/RiMs339xLQ

