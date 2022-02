PADAJU GRUBE RIJEČI, PA I UVREDE: Pritisak je velik, gubi se kontrola, evo što se događa kod velikana

Autor: Andrija Kačić Karlin

Od četiri naša kluba koja se žestoko mlate za naslov hrvatskog prvaka nekako najveća nervoza se osjeća u Osijeku. I što se tiče navijača, uprave, trenera i igrača. Očito je neugodan, posve nenadan, s mizernom partijom, startni poraz u nastavku prvenstva kući kod Slaven Belupa izazvao tektonske poremećaje.

Osijekove ambicije su jasne, s mađarskim kapitalom, podrškom koja je obilata, s finim igračkim kadrom i nesumnjivo dobrim trenerom – Osijek ne igra sukladno očekivanjima.

I utakmica u gostima protiv jadnog Hrvatskog dragovoljca nije ponudila bolju, kamoli raskošniju sliku. Pa je došlo i do sukoba igrača s navijačima. Gotovo za ne povjerovati. Da, navijači od Osijeka očekuju borbu za sam vrh, a maštaju i o naslovu. I dobro vide da ovako odigrane utakmice nisu dovoljne za takvo putovanje.

Padaju i uvrede

Padaju i grube riječi, pa i uvrede. A od šoka ne može doći k sebi temperamentan, ali veoma inteligentan trener Nenad Bjelica. Koji je zadnjih dana proživljavao tešku osobnu dramu, smrt majke čin je koji kod svakog čovjeka ostavi posljedice, nije ni Nenad Bjelica iznimka. Uostalom, on nije ni vodio momčad u onoj izgubljenoj utakmici protiv Slaven Belupa. I tu se treba tražiti poneki od uzroka kraha u dvoboju za kojeg su tri boda upisana još prije sezone…

Doista, što se događa u Osijeku?

K tome, za shvatiti je Nenada Bjelicu koji brani ne samo sebe nego i svoje igrače. Njega samog vrijeđaju diljem Hrvatske, sada mu se to događa u klubu kojeg vodi i koji je još, unatoč svega, i dalje konkurentan u utrci za naslov hrvatskog prvaka. Tu mu na njegovim riječima možemo dati za pravo;

„Sramotno je bilo čuti vrijeđanje umjesto bodrenja naših igrača od strane nekoliko pojedinaca. Čemu se onda čuditi reakciji igrača. Ne bih ni ja otišao na kavu s onime tko me vrijeđa i zahvaljivao mu se na ‘podršci’. Kod drugih klubova i navijača to ne vidim, a pogotovo u jednoj povijesnoj situaciji za naš klub, gdje zauzimamo najbolje mjesto Osijeka u HNL-u i gdje smo u 55 utakmica otkako sam ja u Osijeku na tri boda od Dinama, a zadnjih je sezona standard bio u 50 utakmica 50 bodova razlike”.

Fakat, ako netko jest u hrvatskom nogometu elokventan onda je to upravo Nenad Bjelica. Jest on i temperamentan, nekad je nervozan, a nekad nervozu i sjajno hini, poznavajući dobro psihologiju i svoje i suparničke momčadi. Pa izvede preokret svojim istupima, ne može to svatko.









Ali, kako nitko nije prorok u svome selu tako mu se i u Osijeku stvaraju problemi. Kojih, realno ne bi trebalo biti.

Kako zna dobro pričati, pa je rekao:

„Ne znam kakva je to frustracija i što to tjera pojedince da dođu na utakmicu i vrijeđaju svoje igrače. Apsolutno podržavam igrače, jer ni je ne bih pokazao poštovanje onome tko poštovanje ne pokaže meni. To se zove samopoštovanje. Ne treba nam takva podrška. U trenucima kada se borimo s jačima od sebe, ne trebaju nam još i, na neki način, unutarnji neprijatelji. Ovo nisam doživio ni u jednoj državi u kojoj sam igrao i radio i to se ne treba tolerirati. Mene je jučer neki dečko od 16-17 godina stalno vrijeđao, doživljavam to na svim stadionima i sad bismo još trebali podnositi da nas i naši navijači vrijeđaju. Nećemo. Pozdravit će ih se svaki put kada nas podrže, a kada vrijeđaju neće ih se pozdravit”!

Nije Bjelica tip koji savija leđa, pa se mogu njegove riječi lokalnim novinarima protumačiti čak i kao prijeteće. Ne, nije riječ o nikakvom nasilju, nego ako se ovakva situacija nastavi na relaciji momčad – navijači, moglo bi se dogoditi i svašta.









Protumačite sljedeće Bjeličine rečenice:

„Pojedinci s tribine na kojoj je bila Kohorta konstantno su vrijeđali neke naše igrače. Ako poštuješ sam sebe, onda neće ostati bez reakcije na takvo ponašanje ljudi za koje teško mogu reći da su naši navijači. Nigdje gdje sam radio dosad nisam doživio da navijači na taj način vrijeđaju svoje igrače, a to mi se sad događa u mom Osijeku. Sram me je zbog toga i apsolutno podržavam momčad u odluci koju je donijela nakon susreta. Teško mi je razumjeti tu negativnu energiju koja vlada oko nas. Kada sam dolazio u Osijek, imao sam posve drukčija očekivanja kada je podrška u pitanju. Takve stvari me mogu samo natjerati na odlazak”.

Opaaa!

I kako sada sakriti, uništiti nervozu u klubu? Kako će izgledati prvi sljedeći susret igrača i navijača. Ako se nastavi s uvredama s tribinama možemo biti sigurni da će im Bjelica uzvratiti. Zapodjene li se još oštrija svađa Osijek će nesumnjivo otpasti iz utrke za naslov. A Bjelica će put pod noge. On nikad nije pričao u prazno.