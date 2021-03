PAD U ZAVRŠNICI: Cibona izgubila u Beogradu, propustila šansu za slavlje

Autor: I.K.

Za razliku od Splita, koji je bio uspješan kod kuće, Cibona nije došla do pobjede u 22. kolu ABA lige. Cibosi su doživjeli poraz u Beogradu, s 90:86 u korist domaćeg FMP-a u utakmici s odlukom u posljednjoj minuti.

Cibona je malo više od minutu i pol do kraja tricom Ivana Novačića došla do vodstva od +3, na semaforu je stajalo 80:77, ali FMP je do kraja uspio izvesti preokret. Domaća momčad je u posljednjoj minuti dva puta odlazila do +4, a nakon što su se Zagrepčani približili na samo poen zaostatka 10 sekundi do kraja, FMP je ipak uspio zadržati prednost na svojoj strani.

Novačić najbolji u Ciboni

Stefan Lazarević imao je 21 poen i šest skokova, a Filip Čović 20 poena i sedam asistencija za domaće. Cibonu je s 19 poena vodio Novačić.

Prvi u pratnji u dresu Cibosa bili su Darko Planinić i Roko Prkačin, koji su završili utakmicu s po 16 poena. Planinić je ubilježio i sedam skokova, ali i devet izgubljenih lopti.

Nakon ove utakmice, Cibona je na devetom mjestu sa sedam pobjeda i 14 poraza na dosadašnjem ovosezonskom putu u regionalnoj ligi.