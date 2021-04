PAD HRVATSKE: Naši nogometaši pali tri mjesta, dok Srbija napreduje na FIFA-inoj ljestvici

Svjetska nogometna federacija FIFA objavila je renking svjetskih reprezentacija nakon kvalifikacijskih ciklusa koji su se odigrali u ožujku.

Naime, tijekom ožujka igralo se čak 185 utakmica nacionalnih momčadi, najviše u kvalifikacijama za SP i Afrički kup nacija.

Tako velika količina utakmica donijela je dosta promjena u poretku u odnosu na prethodnu tablicu koja je bila objavljena u veljači.

Pad Hrvatske, Srbija napredovala

Prvih šest na ljestvici ostalo je nepromijenjeno tako da je Belgija je i dalje najbolja na svijetu, ispred Francuske i Brazila, a Italija je napredovala za tri mjesta i sada je sedma. Danska je ušla među prvih deset reprezentacija pošto je poboljšala renking za dva mjesta.

With the South American World Cup qualifiers postponed last month, Argentina drop down a spot in the FIFA Rankings. They are now 8th and the second highest rated South American national team with only Brazil ahead. pic.twitter.com/WaxrBERNId

— Roy Nemer (@RoyNemer) April 7, 2021