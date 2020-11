PA ZAR STVARNO? Veteran ‘počastio’ Messija zbog Maradone

Lionel Messi je u odličnoj Barceloninoj predstavi na putu do 4:0 protiv Osasune u 11. kolu španjolske Primere bio jedan od strijelaca u pobjedi velikog katalonskog kluba, a tim golom uljepšao je svoj nastup u utakmici posvećenoj Diegu Maradoni.

Messi je bio emotivan dok je trajalo prisjećanje na Maradonu s minutom šutnje uoči utakmice, kada je jedva suspregnuo suze. Dok je krenulo ono pravo na terenu, emotivno je proslavio i svoj gol kojim je Barcelona u 73. minuti stigla do 4:0.

Nakon što je zabio, sjajni Argentinac skinuo je svoj i obukao je Maradonin dres iz argentinskog kluba Newell’s Old Boys, no to nije naišlo na razumijevanje suca Antonija Mateua Lahoza.

Španjolski sudački veteran koji u Primeri sudi od 2008. dao je Messiju žuti karton zbog te proslave pa je time barem malo pokvario Messijev najistaknutiji trenutak u utakmici s puno emocija.