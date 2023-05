PA OVO VIŠE NIJE NORMALNO, A LJUDI GLADUJU! Njihove plaće samo vrtoglavo rastu i nitko ne postavlja nikakva pitanja

Autor: Ivan Lukač

Dolaskom novih načina promoviranja (društvene mreže) marketing i promocija te samim time prodaja dostupna je cijelom svijetu, a samim time se i proizvod lakše prodaje, a to znači da će i plaće igrača ići gore.

Nedavno je i službeno objavljeno da Lionel Messi napušta PSG te da bi plaća u njegovom novom klubu mogla doseći iznos od koje boli glava. Naime, jedan španjolski izvor je napisao:

“Neće se vratiti u Barcelonu, onamo će tek kada se umirovi. Ima ponudu od 540 milijuna eura (za dvije sezone) od Al Hilala, kraljevskog kluba. U Saudijsku Arabiju je putovao da bi se susreo s njim, da bi vidio gdje bi mogao živjeti i bude li dobio podršku obitelji, igrat će u Saudijskoj Arabiji.”





Milijarde kao ‘kikiriki’

Bila bi to najveća plaća u povijesti sporta. Dobro, ako gledamo antički sport gdje su najbolji sportaši znali dobiti cijeli jedan grad uz vojsku u njemu.

Doduše za plaću koju bi Messi dobio on bi se mogao kupiti sve to. Argentinac bi s tim astronomskim ugovorom izbio na vrh liste najvećih plaća svih vremena.

Highest paid athlete pic.twitter.com/pPO5heel5X — Football Factly (@FootballFactly) January 2, 2023









Gle čuda, Messi je i bez tog ugovora na njoj. Njegov ugovor od 2017. do 2021. za Barcelonu je ugovor koji je klub bacio na rub bankrota te je bio tajna otkrivena pred sami kraj istoga. Pričalo se o njegovoj vjernosti prema Kataloniji, ali je poprilično jasno da je ta vjernost bila skupo plaćena. U 4 godine najbolji nogometaš svih vremena je po sezoni dobio 164,500 milijuna dolara. U tom periodu Barcelona nije uzela nijednu Ligu prvaka pa se ugovor može smatrati neuspješnim.

Odmah ispod Messija je njegov najveći rival i čovjek koji je ove godine došao u Saudijsku Arabiju. Gledajući zaradu po sezoni Portugalčev ugovor je veći od Messijevog. Ronaldo u Saudijskoj Arabiji je potpisao ugovor na dvije i pol godine u iznosu od 536,336,818 dolara ili ti po sezoni 214,534,727. Ako ćemo ići još u detalje. Messi je za svoj ugovor po utakmici dobivao 4,434,210, a Ronaldo trenutno dobiva 7,151,158.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Saul Alvarez (@canelo)

Gledajući dalje popis u top 20 većinom su tu sportaši čiji je ugovor na 10 ili više godina. Tako je na broju tri Patrick Mahomes igrač američkog nogometa koji ima ugovor u trajanju od 10 godina. Za njega će dobiti 503,000,000. Nakon toga najveći baseball ugovor svih vremena u vodu Mike Trouta koji će za 12 godina dobiti 426,500,000, a najveći boksački ugovor je odmah iza. Cancelo Alvarezu ove godine ističe petogodišnji ugovor, a na kraju godine bit će bogatiji za 365,000,000 dolara. Treba reći da se lista dosta izmijenila odlaskom Toma Bradya i Rogera Federera u mirovinu. Njih dvojica su redovito bili u top 10.

Listu top 20 do kraja čini američki nogomet i baseball. Dva američka sporta, ali je baseball u velikom padu. Stručnjaci tvrde da vapi za modernizacijom i novom publikom kakvu je NFL lagano uspio naći u Europi pa se tako neke utakmice igraju u Londonu ili Munich. Nakon baseballa i američkog nogometa na broju 22. nalazi se NBA i to točnije Nikola Jokić koji je najplaćeniji košarkaš današnjice.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Leo Messi (@leomessi)

Srpski košarkaš ima ugovor do 2028., a on će mu donesti 264,000,000. Ispred Jokića je najskuplji “šofer” svih vremena. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 ima godišnju plaću u iznosu 53,300,000 te će završetkom 2028. Do kraja na listi top 100 nalaze se isključivo igrači iz američkog nogometa, baseballa i košarke.

Gledajući sveukupno zaradu svih vremena na vrhu je Jordan, a prati ga Tiger Woods, ali to nisu samo zarade od sporta nego i od sponzora gdje je golf zbog svoje elitističke primjene i društva koje ga igra na samom vrhu.

Vrlo lako moguće da će balon oko sporta puknuti i da će plaće naglo pasti jer pitanje je koliko su ove realne cijene. S druge strane možda je i pitanje vremena kada ćemo kremu sporta gledati u pustinji Arapskog poluotoka jer će novac diktirati sve, a povijest i tradicija bi mogli postati nevažni. Živi bili pa vidjeli.