‘PA ON JE POGURAO HRVATSKU U ELITU, NITKO DRUGI’! ‘Kad nas je gazio nije nam bilo dobro, ali shvatili smo ubrzo da je drugačiji’

„Zanimljivijeg čovjeka od Ćire Blaževića u životu nisam upoznao, a sada u boli kada je otišao moram reći da je u mnogim nogometnim stvarima bio baš prava, ali prava avangarda. Sjećam se kada je došao u Dinamu mi igrači smo pomislili, a znate kako to ide, što ovaj to izvodi. Joj, kako smo se prevarili”, priča nam Stjepan Deverić, igrač zlatne generacije Dinama koja je pod vodstvom Ćire Blaževića nakon 24 godine čekanja osvojila naslov prvaka Jugoslavije.

Ta čuvena 1982. godina i danas je u memoriji Deverića toliko snažna:

„Neke smo utakmice odigrali rapsodijski, izgledali smo kao najbolja filharmonija. Ja sam bio pozvan i u reprezentaciju Jugoslavije koja je bila na svjetskoj smotri 1982. godine u Španjolskoj. On je za to najviše zaslužan. Jest, igrao sam ja dobro, u 25 utakmica dao sam 11 golova. No, napravio je od mene novog igrača. Ja sam u reprezentaciji Jugoslavije tada bio jedini iz Dinama, makar je Dinamo bio prvak Jugoslavije. Dobio sam prednost ispred Mlinarića koji je odigrao maestralno sezonu. No, to su neke druge priče. I sigurno je samo jedno. Bez Ćire Blaževića nikad ne bismo bili prvaci te 1982. godine. Kako je on nas tada zagrijao za naslov. Bio je čudotvoran, sve ono u što nismo vjerovali on je preokrenuo. Jednostavno smo počeli vjerovati da možemo sve. Znam kako sam se samo ja promijenio, koje sam samopouzdanje dobio”.





‘Uz njega smo počeli vjerovati’

Kada ste ga počeli u Dinamu tih osamdesetih ozbiljno shvaćati?

„Nakon nekoliko treninga. Znate kako je u momčadi. Prvi treninzi su vam nešto novo, igrači međusobno komentiraju, govore što im se sviđa ili ne. Kada je Ćiro došao, mi mlađi igrači smo se standardizirali, a dosta se i pozicija promijenilo. Došao je Bračun, došao je Zvjezdan, došao sam ja, Mlinarić je bio tu, Zeko i Cico… Ćiro je puno skratio treninge, ali se radilo intenzivnije i eksplozivnije. Ali, kada nas je nagazio, kada smo vidjeli da su to treninzi na razini utakmice počeli smo osjećati da je to za naše dobro. Još, kada su nas krenule utakmice. Onda smo tim treninzima pristupali još zdušnije, a on je bio zabavan. I mi smo to voljeli. Prekretnica je bila turneja po Australiji, kada smo svi skupa dugo bili zajedno. I kada smo vidjeli koga smo zapravo dobili za trenera”.

I što ste potom zaključili?

„Shvatili smo kako je razgovarao s ljudima, vidjeli smo da je on ipak jedan običan čovjek iz naroda. Bio je šarmantan, izgledao je onako baš gospodski. Ali, sve ljude je tretirao isto. Vidjeli smo, gdjegod bi došli, on je izazivao salve oduševljenja. Čak nekad nismo ni vjerovali kako bi sve oko sebe animirao, ne samo nas igrače. Bio je majstor za stvaranje atmosfere. On je baš znao sa svima razgovarati. Ali, stoput sam se uvjerio, znao je i tako pozorno slušati. Te razgovore koje sam s njim imao nasamo kao igrač, to nikad neću zaboraviti. Da, ohrabrivao me, nudio je svoju pomoć, kadgod bi zapelo. Ma, nema takvih ljudi više. A nogometu je bio posvećen stopostotno. On je za uspjehe u nogometu bio majstor i u ponašanju u javnom životu. Sve kako bi popularizirao nogomet, svoj rad i tada Dinamo. I tako smo uspjeli što naši prethodnici nisu mogli i četvrtinu stoljeća prije”.

Ukratko, kako je izgledalo to vaše druženje s njime?

„Vjerujte, s njime nikad nije bilo dosadno s njim. Kada su bili treninzi i utakmica bila je maksimalna disciplina i red. Ne daj Bnože a netko iskoči, urlao je kao lav. Ali poslije. Bila je samo zafrkancija. U svim poljima života je imao mjeru. Mi smo ga morali slušati. On je imao maksimalni autoritet. Njegova riječ je bila zakon i svi smo ga slušali. Kada nas je trebalo štititi, štitio nas je, kada nas je trebalo napadati, napadao nas je, ali smo bili svjesni toga da je uvijek bio u pravu. Ćiro je tražio disciplinu i odgovornost, ali nije u tome išao tako daleko da bi sputavao tvoju kreativnost. Ćiro nam je davao potpunu slobodu da igramo kako najbolje znamo, dopuštao nam je da kreacija svakoga igrača dođe do punoga izražaja. I držao nas je stalno na visokom intenzitetu, nije nikad bilo opuštanja. S jedne strane bilo je ležerno, a druge strane čvrsto. Mi smo sami osjećali da si ne smijemo dopustiti preveliko opuštanje. Ćiro je jednostavno ušao u našu psihu, a mi smo isto bili svjesni što on traži od nas i do koje granice možemo ići”.









Kako ste ga kasnije shvaćali, nakon što je otišao iz Dinama, kada nije bio vaš trener…

„Uvijek sam ga pratio. A to što je napravio s reprezentacijom, pa to je bila revolucija. On, ali baš on je prvi postavio Hrvatsku na nogometnu mapu svijeta. Znam po pričama, kao i nas 1982. godine on je igrače uvjeravao da mogu osvojiti i europsko i svjetsko prvenstvo. Tek kada su mu igrači povjerovali došlo je do one senzacije u Francuskoj 1998. godine. Dvije godine ranije možda smo čak imali i potentniju, mlađu momčad. Ali, čini mi se da još nije igrače uspio uvjeriti da su najbolji. To je bila njegova omiljena teza. ‘Nema boljih od vas’.