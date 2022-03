‘PA NAS NITKO NE VIDI KAO FAVORITE’ Bjelica otvoreno: ‘Svi govore da su to Hajduk i Dinamo’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Teško su do daha dolazila oba trenera iz urnebesne polufinalne kup utakmice Rijeke i Osijeka (3-2 nakon produžetaka). Nisu se imali sramiti ničega, a momčadi su im dale sve od sebe, bila je to dramatična utakmica, a to se od nogometa i sporta traži:

Nenad Bjelica je bio pošten pa je rekao…

“Čestitke Rijeci na ulasku u finale. Oni su zaslužili možda malo više zbog broja šansi koje su imali. Moram pohvaliti borbenost i vjeru moje momčadi. Rezultat je realan, u produžecima je bilo svega, zanimljivo za gledatelje, za nas trenere baš i ne-Pokušali smo u drugom dijelu promjenom formacije, izgledalo je to dosta dobro, ali onda su nas ozljede natjerale na neke promjene koje su nam ponovno malo zakomplicirale stvari.”

Zanimljiva izjava

“Mijenjala je i Rijeka, bilo je svega. Što se HNL-a tiče, nas nitko ne vidi kao favorite, svi govore da su to Hajduk i Dinamo, zašto bismo se mi onda tako postavljali? Svi govore da su Hajduk i Dinamo najjači, ja im vjerujem.”

Goran Tomić bio je ushićen:

“Ova utakmica je bila dostojna finala. Vjerujem da su gledatelji uživali u igri obje momčadi. Osijek je imao jednako dobre šanse kao i mi, ali eto, džoker s klupe Merkulov je uspio odvesti utakmicu na našu stranu i donijeti nam finale. Od sutra smo već u fokusu za Dragovoljac, a do finala s Hajdukom ima dosta vremena.

“Ova ekipa daje sve od sebe u svakoj utakmici i na to sam ponosan, a u HNL-u idemo utakmicu po utakmicu pa što bude, bit će.”