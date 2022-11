‘PA LJUDI, NISMO DOŽIVJELI DEBAKL, IDEMO PO POBJEDU!’: ‘Hrvati su najbolji kad je najteže, Modrić i ekipa će reagirati na najbolji način!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Ono što se moglo primijetiti da ovome prvenstvu u Kataru jest činjenica da velika većina momčad igra visoki presing, barem dok ima snage„, govori nam naš proslavljeni reprezentativac i član brončanih „vatrenih„ sa smotre u Francuskoj 1998. godine, Ardian Kozniku.

”Nama je i Maroko uvalio takav presing, bio je kondicijski spreman i dugo je to činio. Ali, Kanada, barem što sam ja gledao, još je više spremna i očekuje nas iznova ista borba da konačno igramo premjestimo prema naprijed. Što nam je, je li, najviše nedostajalo„, dodaje naš sugovornik.

Opet, govori nam da nije razočaran kao dio navijača i medija.





Nije bilo dobro, ali nije tako ni grozno

„Pa, nismo doživjeli debakl. Nogomet vam je takav, da je ušla ona Vlašićeva prilika i da smo minimalno pobijedili svi bi govorili o velikoj zrelosti naše momčadi koja je i s osrednjom igrom došla do zaslužene pobjede. Ili da je ona Modrićeva lopta išla malo niže. Ili Perišićeva… Želim reći da je to bila utakmica u kojoj su obje momčadi bile više fokusirane na obranu. Ipak vidimo i osjećam optimizam, riječ je o nekoj našoj tradiciji„.

Na što konkretno mislite?

”Ova momčad je uvijek najbolja kada je u najtežoj, kompliciranoj situaciji. Sjetite se kvalifikacija za Katar. Počeli smo loše, završili smo trijumfalno. Baš kao i u Ligi nacija. Najbolji smo kad je najteže. A sad je teško, jako teško. Više pravo na kiks nemamo. Sada je biti ili ne biti. Mislim da će momčad reagirati na pravi način. Ta pojava je zaista u našoj tradiciji. A nema smisla rušiti tradiciju„.

Kakav su dojam na vas ostavili Kanađani?

„Zašto to kriti, protiv Belgije bili su sjajni. Istina, oštetio ih je i sudac, ali i doista nisu imali sreće, od promašenih prigoda, pa i jedanaesterca. Ali, Kanađani su igrali i najbolji visoki presing, nevjerojatno su rastrčani. No, nitko, baš nitko ne može igrati visoki presing cijelu utakmicu. To ne postoji. I mi volimo visoko napasti, dok smo to mogli raditi i Maroko nam je poklanjao lopte. Ali, ne možete stalno tako, ne postoji ta snaga„.

Pa, koji bi recept mogao biti za Kanadu?









„Znate onu izreku, lopta je uvijek brža od čovjeka. Dobre lopte, pravovremene, dubinske, one koje svojom putanjom izbace cijelu obranu iz sistema. A mi imamo takve igrače, s takvim loptama. Ne miješam se u izbornički posao, te su lopte stvar nadahnuća igrača. I sada u situaciji kada je teško očekujem njihove najbolje partije. Nije Kanada najbolja na svijetu, a mi smo nedavno dobivali najbolje na svijetu, sjetite se Francuske u Parizu. I Kanađani igraju utakmicu odluke, i oni osjećaju pritisak. Nismo samo mi pod presingom. Oni nemaju niti jedan bod. Zaslužili su više, ali nemaju. Vjerujem u Hrvatsku, najbolja je kad je najpotrebnije”.