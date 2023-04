‘PA LJUDI, NE MOŽEMO BITI NASILNICI PREMA DJECI’! Zgrožen je incidentom: ‘Pa to je ludost, prijetnje batinama nisu normalna stvar’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sportska javnost trese se nakon snimke u kojoj trener mlađih kategorija Croatije iz Bogdanovaca Josip Lovrić divlja na odmoru između dva poluvremena, vrijeđa mlade nogometaše, djecu, prijeti im čak i premlaćivanjem, bacajući pritom predmete po svlačionici.

Trenera je ubrzo snašao otkaz, ali gorak okus je ostao. Čovjek kada vidi tu snimku jednostavno se zapita – zar je to moguće? U danima kada slavimo uspjeh Hajdukove djece vidjeli smo i drugu stranu rada s mladima, zaista nam nije dobro leglo…

O tome što treba predstavljati trener mladih sportaša, nogometaša, te kako gleda na takav incident razgovaramo s čovjekom koji je nakon silno uspješne karijere svoj život posvetio baš radu s djecom.





Nije mu jasno takvo nasilje

Radi to godinama, omiljen je. Te mjerodavan za ovu temu. Naš sugovornik Saša Peršon, bivši nogometaš Rijeke, Hajduka i Dinama i to iz dana kada su svi klubovi u kojima je igrao proživljavali renesansu, a bio je i prvi hrvatski reprezentativac u onoj čuvenoj utakmici protiv Amerikanaca u listopadu 1990. godine, veli:

“Meni vam takve stvari ne dopiru do glave. Neshvatljivo mi je bilo kakvo nasilje, bilo gdje. Na ulici, obitelji, kamoli u sportskom kolektivu. Ako već govorimo o trenerima mlađih kategorija, a ja to radim godinama, onda valja odmah nešto naglasiti. Ako ste trener djece onda ste više pedagog nego trener. Da, vi ste pedagog, mnogim igračima ste treći roditelj. I tako se morate ponašati. To ne znači da vi toj djeci morate udovoljavati pošto-poto, ali da ih učite osim nogometu i životu, to je neprijeporna činjenica. Učite ih odgovornosti, životu u zajednici, ponašanju, higijeni, toleranciji. Pa, vi ste u tom poslu kao učitelj u školi”, u dahu nam je izgovorio Saša Peršon.

Jeste li se vi kao dijete susreli s nasiljem u svlačionici?

”Baš razmišljam… Ma, nikad! Ovo o čemu sad pričamo, o nasilničkom ponašanju, uvredama i prijetnjama batinama, pa to nikad nisam ni čuo. Ne mogu to misaono dokučiti. Ta su djeca toliko osjetljiva, a nije ni svako dijete isto. Prema nekom djetetu morate se pomalo postaviti autoritatvno, prema drugom puno nježnije. Ako ste posvećeni tom poslu onda osjetite kakav je koji dječak. Jest, svi igramo zbog rezultata, ali usto se ta djeca i odgajaju, kao sportaši, primjereni ljudi, pa to su formativne godine.”, kaže i nastavlja:

“Tu ne smije biti neozbiljnosti, igrati se bezobrazno s mladim ljudima, pa to je neshvatljivo. Hoćete dalje? Seniorski nogomet je nešto posve drugo. Tu je rezultat imperativ a za igrače se podrazumijeva da su ozbiljni sagrađeni ljudi. Igrao sam bezbroj utakmica s imperativom, pod velikom nervozom i nas igrača i trenera. I nikad to nisam doživio”









Opet, ne mogu svi treneri biti kao tete u vrtiću, zar ne?

“Dobra vam je usporedba. Ne mogu, ali ne smiju biti ni nasilnici. Tu sport gubi smisao, pa vi ne smijete vrijeđati nikoga uopće u životu, kamoli prijetiti. Gledajte, u seniorskom nogometu trener povisi glas, zakoluta očima, isto to rade i igrači. I to smije biti razumljivo, svi žele uspjeh. Ipak, nije bezveze izmišljen ‘fair-play’, taj sinonim za poštenu igru i kulturno ponašanje. Postoji mjera u svemu, a tko je preskoči taj se sankcionira kartonima, suspenzijama, javnom prozivkom. Na kraju što mogu zaključiti da nema te nervoze koja nekoga može opravdati za divljačke ispade. Meni je to nepojmljivo”.

Je li tu kod trenera bitna samokontrola, odgoj, ili neka autocenzura, ipak je riječ o strasti koja se zove nogomet?









“Potreban je pošten pristup poslu. Evo, ima djece koja su življa, malo slobodnija, kao i slijepo poslušne. I onda morate imati dva pristupa. Ali, niti jedan nije ni oštar, kamoli grub. Ali je upozoravajući. Ne možete u svlačionici imati cirkus, ne može se upadati u riječ, pa ni diskusije između suigrača mogu prerasti u incident. I onda je tu trener uzor. Kako se trener ponaša tako se moraju ponašati i mladi igrači. Zato je na trenerima mlađih kategorija tolika odgovornost, možda i najveća prema toj djeci koja su se tek počela baviti sportom.”, kaže i zaključuje:

“Disciplina je nužna, ali prvi do discipline treba držati trener. I odnos s roditeljima je bitan, komunikacija je savršeno sredstvo da se ne događaju ekscesi. O nasilju se ne smije ni pomisliti, kamoli biti nasilan ili trpiti nasilje. Smatram da je svaki sport iznimno plemenit i da stvara dobre, bolje ljude. Sve drugo ne može biti sport, nego zlostavljanje. Eh, toga ne smije biti”!