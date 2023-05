‘PA HAJDUK SE DIŽE, SVAKA MU ČAST NA OVOME’! Legenda najavljuje: ‘Oprez, ovo može biti mina za njih’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Uskoro će finale Kupa, 24. svibnja na riječkoj Rujevici Hajduk će odmjeriti snage protiv apsolutnog autsajdera Šibenika. I tu možda, opasnost po splitsku momčad. Jer, kada si posvemašnji favorit momčad zna osjetiti strah, poput onoga ”što ako se dogodi ono što se ne smije dogoditi”…

U Hajdukovoj nesumnjivo turbulentnoj sezoni uvijek je bilo teško prognozirati utakmice u kojima je Hajduk bio favorit. Naime, baš tada je Hajduk često znao razočarati. A Kup utakmica znači sve, osvajanjem trofeja održao bi se kontinuitet slavlja, jer i godinu dana ranije osvojen je isti trofej, klupska uprava bi se hvastala kako je na dobrom putu, a navijači bi danima slavili.

Unatoč spomenutih turbulencija mora se priznati da Hajduku u zadnjih nekoliko kola ide sasvim dobro. Jest bilo prekasno da se Dinamu usadi strah, ali kada se ne primi, gol u zadnjih pet utakmica onda to nešto i svjedoči.





Trener je pohvatao konce

Trener Ivan Leko je očito pohvatao konce, nešto je očito uigrao i na treninzima, a i zadnja utakmica protiv Osijeka s uvjerljivom 3:0 pobjedom izgledala je baš po guštu navijača.

Nekdašnji trener i igrač Hajduka Zoran Vulić tvrdi;

“Još davno su najbolji svjetski treneri, mislim da je to počelo u Italiji, govorili da se naslovi i trofeji ‘osvajaju obranom’. Što ne znači da trebate igrati ziheraški, zatvoreno i obrambeno, nego da ti je obrana pouzdana i da ne prima golove nakon neforsiranih grešaka. Što je kod Hajduka znao biti slučaj. Zato ova serija od pet utakmica bez primljenog gola zaslužuje sve pohvale”.

U i oko Hajduka već misle na sljedeću sezonu. Može li splitski klub konačno zapapriti Dinamu? Vulić će na to…

“Ponajprije, sve ovisi o toj finalnoj utakmici Kupa. Tu ne smije biti zabune. Možebitan poraz bi bio po klub popriličan razlog za malodušje. Osobno sam siguran da se to neće dogoditi. Hajdukova forma je u usponu, a Šibenik izgleda raspadnuto. U redu, Hajduk ako želi biti konkurent Dinamu mora dovesti nekoliko pojačanja, to nije upitno. Zadržati one koji su dobri, a i priključiti nekoliko juniora. Ali, ne pod svaku cijenu. Kod mladog igrača uvijek morate paziti da ne sagori.”, kaže i nastavlja:

“Kao u jednom trenutku mladi Vušković. Nakon onog finalnog turnira Lige prvaka prema njemu je bilo dosta kritika, ali on je tamo bio najmlađi na terenu, još opterećen igranjem za prvu momčad. Pa, on može cikluse juniorske Lige prvaka igrati još tri sezone. Dinamo će isto morati sastavljati na neki način novu momčad, neki dobri će se prodati. Da, moglo bi biti izjednačenije nego ove odlazeće sezone”.









Hajduk je ove godine malo koristio usluge centarfora Nikole Kalinića, koji je razlog?

”Nažalost, Kalinić je dugo sanirao ozljedu, treneri su preferirali igru s jednim napadačem, a Livaja je najčešće bio raspoložen. To je osnovni razlog. Čvrsto vjerujem da bi se sa zdravim Kalinićem njega više gledalo i doživljavalo, napose u situacijama kada se lovi rezultatski zaostatak”, zaključio je.