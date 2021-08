‘PA DA UZMEM PIŠTOLJ I PUCAM?’ Trener protiv Zvezde napravio šou, a to nije sve što je uradio

Autor: G.I.Š.

Već smo pisali kako je po mnogima trener sinoćnjeg protivnika Crvene zvezde Rumunj Marius Sumudica, jedan od najkontroverzniji trenera na Balkanu, a sinoć je nakon katastrofe Cluja na Marakani 4:0 napravio mali show na pressici.

Marius je poznat po tome kako ne štedi ni tuđe, a ni svoje igrače, te je trener rumunjskog prvaka bez dlake na jeziku analizirao je utakmicu koja se sinoć igrala u Beogradu.

Sumudica se ispričao naciji zbog debakla, sipao je šale, na urnebesan način nazvao svoje nogometaše i nasmijao novinare do suza.

Sramotan rezultat

“Prvo moramo priznati da je ovo sramotan rezultat. Sve to zahvaljujući nevjerojatnim individualnim greškama. Ne bi se želio žaliti na to, jer kad igraš nogomet uvijek naučiš nešto novo. Ne bih volio vidjeti opet takvu lošu igru moje momčadi”, započeo je Rumunj pa nastavio:

“Igrali smo protiv ekipe koja je djelovala opuštenije od nas, vidjeli smo da su pobijedili u svim dvobojima u utakmici 1 na 1. Vidjeli ste i sami da su u prvom poluvremenu stigli do kaznenog prostora dva puta i primili smo dva gola. Dali smo im dva poklona. Olako smo primili golove iz prekida i ako je trener kriv, preuzimam odgovornost “, kaže rumunjski stručnjak i dodaje: “Primili smo takve golove, pa to nisam vidio u trećoj ligi gdje sam bio trener”.

“Svaki put kad dođem pred vas, dolazim s istinom, imam snage priznati svoje greške, ali ovom prilikom mislim da bi pored mene trebalo sjesti još šest ili sedam igrača i objasniti što se dogodilo”, nastavio je Sumudica koji nije tražio alibi za svoje igrače:

Kao na Playstationu

“Primili smo tri gola iz kontre, što učiniti. Kao na Playstationu, u FIFI bi pokušao nešto učiniti, ovdje nisam mogao. Dobili smo gol bez skoka iz kornera. Što da radim? Trebam li ući i skočiti s Ivanićem, griješim li u nečemu? Pitajte srpske novinare što učiniti”, sve očajniji je bio Rumunj.

“Za ono za što sam kriv, spreman sam prihvatiti krivnju, ali bilo je banalnih situacija kao kad otvorite vrata lopovu i kažete ‘evo ti Rolex, nosi ga’. Smijete se, ali to je istina, a ja to ne mogu držati više u sebi. Od dva centaršuta, dva pogotka, a u drugom poluvremenu, kao da je stigao Božić, sve smo poklanjali. Mene nitko ne brani, svi me napadaju, a ja pokušavam biti pošten. Nitko da stane u moju obranu. Ovdje sam predobar. Morao sam odvesti neke igrače do WC-a jer su bili uzbuđeni. Što bih trebao učiniti sada kada je 4: 0 “, iskren je Marius.

“Iako je razlika u vrijednosti igrača u korist Crvene zvezde, naši igrači su im, osim što su vredniji, darivali i poklone. Čestitam Zvezdi na rezultatu, imaju sjajnu publiku i želim im sreću u budućnosti. Ispričavam se svom narodu i zemlji zbog onog što se dogodilo, ali volio bih doći na vaša mjesta i čuti od vas mišljenje o igri, je li trener kriv za ovo večeras. Ako je kriv “, završio je svoju jadikovku Sumudica.