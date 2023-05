OZLIJEDIO SE PRILIKOM SE**A!? Opasna igra sportaša i supruge, novinare totalno iznenadio

Ovo je jedna od priča sa sportskih terena koja bi se mogla opisati s – i to je moguće, s jednom nezgodom koja se, po riječima sudionika, dogodila u spavaćoj sobi.

O tome je pred novinarima govorio Dustin Johnson, 38-godišnji uspješni golfer koji je bio i na svjetskom vrhu, a tijekom karijere došao je do dva naslova na ‘Majorima’, na najvećim svjetskim turnirima. Poznat je i po svojem privatnom životu s obzirom na to da je u braku s kćeri legendarnog sportaša, a i ona je kumovala njegovim problemima za vrijeme sezone koja traje.

Dok je bio sa suprugom Paulinom, kćeri velikog Kanađanina Waynea Gretzkyja, gotovo konsenzualno najvećeg igrača u povijesti hokeja na ledu, američki golfer pretrpio je ozljedu leđa, otkrivajući tu informaciju dok ga je jedan novinar pitao što se to dogodilo.

Pitanje je išlo u smjeru golferske palice u rukama prilikom dolaska na lopticu ili dizanja djece, što je moglo utjecati na leđa, na što je Dustin odgovorio da je “podizao malo veće dijete”, misleći na suprugu Paulinu.

To “veće dijete” je jako aktivno na Instagramu, a čini se da je sa suprugom bilo akcije i u krevetu, što je dovelo do tjelesnog problema za njega.

Nakon što je imao odgovor o “malo većem djetetu”, Johnson se pred novinarima znakovito nasmijao, ostavljajući ih iznenađene takvim riječima o nastanku ozljede.

Nije nakon toga bilo dodatno novinarskih pitanja, a u zraku je ostalo visjeti da se sve dogodilo dok je između supružnika bilo sek*a.

Inače, Paulina i Dustin su u brak uplovili lani. Prošlog mjeseca proslavili su prvu godišnjicu bračne veze, a zajedno su već jako dugo, unatrag 10 godina.

Dugo su bili i zaručeni, još od ljeta 2013., tijekom godine u kojoj je planula njihova ljubav. Imaju i dvojicu sinova, a u smjeru jednog od njih dvojice išlo je i novinarsko pitanje o ozljedi leđa, prije nego je golfer pažnju usmjerio na svoju suprugu.

Opasno su se zaigrali, kako su otkrile njegove riječi, posljedice su ostale…

Dustin Johnson Very Obviously Hinted That His Back Injury Earlier This Year Was Caused By Doing The Dirty With Paulina https://t.co/gskcGVNQld pic.twitter.com/YrlMyLyq0D

— Barstool Sports (@barstoolsports) May 17, 2023