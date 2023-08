Ovoj Hrvatici nanesena je velika nepravda, a sad neki s pravom strahuju bliži li se njezin kraj

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iskreno valja suosjećati s našom vrhunskom atletičarkom Sandrom Perković, ona je pustila i suze nakon neuspješnog nastupa na svjetskoj atletskoj smotri u Mađarskoj. Priznavajući tako koliko joj je teško, a i sama shvaća da je i sebe i nas navikla na grandiozne uspjehe.

Podsjetimo, Sandra Perković je na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti osvojila peto mjesto hicem od 66,57 metara.

Nije uspjela





Nije uspjela

“Žao mi je mog tima koji cijelu ovu godinu sa mnom radi kao konj. Vraćaju me iz mrtvih i ja dođem tu i ne opravdam status koji su oni uložili u mene. To je jedino što sebi zamjeram. Ne trebaju mi medalje, imam zlata, bronce i srebra. Ova medalja bi bila zahvala njima, eto, samo to me muči. Žao mi je mojih trenera Edisa Elkasevića i Saše Miloševića, žao mi je fizioterapeuta Branimira Vajde jer stvarno su me čupali iz podruma. I onda dođem tu i umjesto da bacim prvi i treći hitac u sektor i kažem, evo dečki to je to”.

Da, dobro ste pročitali. Ona je zbog svog neuspjeha tužna zbog drugih koji su vjerovali u nju, najmanje je tužna zbog sebe.

Stotinu puta se dokazala na atletskom borilištu. I svjetska je nepravda što nikad nije proglašena svjetskom atletičarkom godine. Danas s 33 godine pokušala je još jednom usrećiti naciju. Vrijedno se pripremala, nije uspjela. Nitko joj nema pravo zamjeriti jednom jedinom riječju. Previše je dala da bismo je sad uopće i pomislili kritizirati.

Pogledajmo samo, ona je hrvatska rekorderka u bacanju diska i bivša državna rekorderka u bacanju kugle, dvostruka olimpijska, dvostruka svjetska, te šesterostruka europska prvakinja u bacanju diska.

Sa šest uzastopnih osvojenih naslova Dijamantne lige postala je najuspješnija atletičarka toga atletskoga natjecanja. Prvi je hrvatski natjecatelj u bacanju diska koji je disk bacio preko 70 metara (2014. godine; to je bio prvi hitac u ženskom disku preko 70 metaraod 1999.), a njezin najbolji rezultat je 71,41 metara iz 2017. godine.

To je bio 16. najbolji rezultat u povijesti i najbolji nakon 1992. godine. Nadalje, Osvojivši peto europsko zlato 2018. godine, Sandra je postala prva atletičarka u povijesti koja je osvojila peterostruki naslov prvakinje Europe u nekoj pojedinačnoj atletskoj disciplini tako ušla u povijest kao najuspješnija europska atletičarka svih vremena u svojoj disciplini.









Ima još motiva?

Prošle godine obranila je naslov europske prvakinje u Münchenu učvrstivši svoj povijesni uspjeh. Isto tako, Perković je 2022. godine postala prva diskašica koja je osvojila pet medalja na svjetskim prvenstvima sa svojim srebrnim odličjem u Eugeneu.

Najljepše je od nje, kao sportašice, što ne bježi od samokritike i odgovornosti:

„Cijela sezona je bila teška, borila sam se, nisam odustajala, vjerovala sam do zadnjeg trenutka da tu mogu napraviti velike stvari. Rekla sam maloprije da mi fali sreće, ali opet, koliko moraš biti bahat i bezobrazan da kažeš da ti fali sreće, a mogao si i ne biti ovdje', pričala je Sandra s 'knedlom u grlu„, plačući je govorila.









Ne plači Sandro. Dovoljno si nas razveselila.

Pritom, Sandra ima i istinsko opravdanje, tijekom sezone se oporavlja od dvije ozljede.

”Sve ja to znam, ali vjerovala sam u sebe. Ova sezona je bila previše teška, dvije velike ozljede. Možda sam ja bila i previše optimistična, možda malo nerealna, očekivala da ću doći ovdje i postati svjetska prvakinja. Znam da sam bila spremna za hitac preko 70 metara. I to bi bilo dovoljno za slavlje. Zato još više boli„.

Mislite da će Sandra odustati, unatoč godinama. Ma kakvi…

U 2024. godini je i Europsko prvenstvo u Rimu i Olimpijske igre u Parizu. Sandra želi medalje!