Ovog Hrvata žestoko je smetao lopovluk u korist Beograda, pa je povukao drastičan potez

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zadar je u svojoj povijesti imao sjajnih košarkaša. Iako se u opisivanju povijesti ovoga kluba najčešće spominju Krešimir Ćosić, Josip Gjergja, Branko Skroče i Arian Komazec mi ćemo se ovom prigodom sjetiti još jednog velikana.

Izvanrednog košarkaša i čovjeka, Brune Marcelića koji je obilježio šesdesete i sedamdesete godine košarke u tom gradu koji je kao rijetko koji prigrlio košarku, zavolio je i obožava je sve do danas. Zadar je pravi košarkaški grad, a za taj epitet zacijelo su najvažnije šesedesete i sedamdesete godine kada se klub kvalitativno izdigao, bio jedan od najboljih u tadašnjoj Jugoslaviji i Europi.





Rođen je 23. srpnja 1943. godine, preminuo 22. siječnja 2016. godine.

Sjajan košarkaš

Bruno Marcelić, kao i cijela momčad Zadra iz šezdesetih i sedamdesetih godina uistinu je bio temelj jedne generacije koja je proslavila zadarsku košarku. Teško je vjerovati, a istina je, Bruno Marcelić je odigrao čak 16 punih sezona za Zadar, od njega za Zadar je više igrao samo Giuseppe Gjergja.

Uz Gjergju i pokojnog Krešimira Ćosića sudjelovao je Bruno Marcelić u osvajanju pet jugoslavenskih prvenstava (1965, 1967, 1968, 1974, 1975) kao i kup natjecanja 1970. godine.

Bili su to slavni dani zadarske košarke, kakva je euforija vladala oko košarkaša Zadra svjedoči i podatak da je dvorana na Jazinama sagrađena 1967. godine samo za pedesetak dana. Zadarska košarkaška publika, temperamentna i bučna bila je u neku ruku i revolucionarna, prvi puta su na košarkaškoj utakmici baš za nastupanja Zadra u Jazinama viđene neke stvari koje se još nisu događale – stajanje i pjevanje za vrijeme utakmice, skandiranje, ometanje suparnika zvižducima, nošenje velikih plavo-bijelih zastava, dočekivanje momčadi nakon uspješnih gostovanja…

Publika u Zadru istinski je bila šesti igrač Zadra. U dvorani na Jazinama bilo bi više od četiri tisuće ljudi, a grad je u to vrijeme imao tridesetak tisuća žitelja!

Marceliću je uzor bio Gjergja. Nije ni sanjao da bi mogao jednog dana s njim biti u momčadi, dok je još kao junior igrao sjajne utakmice za zadarsku postavu.









Tako su još 1960. godine juniori Zadra bili prvaci, a najbolji strijelac bio je baš mlađahni Marcelić. Bio je znan kao vrhunski profesionalac, sam je trenirao i nakon službenog treninga i kada je ukomponiran u prvu momčad i sam Krešimir Ćosić je vidio o kakvom se nadarenom igraču radi.

Sam Bruno govorio je da je učio gledajući Gjergju, ali i Ivicu Daneua i Siju Nikolića.

Prvi naslov Zadra 1965. godine proslavljen je urnebesno. Bila je to tek serija košarkaša iz Zadra koji su dominirali sa sjajnom momčadi. Ponovimo je:

Krađa u korist Zvezde prelomila

Giuseppe Giergia, Krešimir Ćosić, Petar Jelić, Jurica Košta, Mile Marcelić, Petar Anić, Željko Troskot, Marko Ostarčević, Đuro Stipčević, Milan Komazec, Miljenko Valčić, Velimir Čubrić Vele i Goran Brajković, trener je bio Enzo Sovitti.

Marcelić je bio jedan od ključnih ljudi u tom prvom naslovu. U Beogradu protiv Partizana Zadar je u jednom trenutku gubio čak s 20 koševa razlike. I potom pobijedio. U zadnjoj sekundi Marcelić je pogodio oba slobodna bacanja za pobjedu.









“Ispao sam junak, a nisam baš dobro odigrao tu utakmicu”, skromno je zborio.

Zadar je uzeo ukupno pet naslova, a da je bilo poštenijeg suđenja bilo bi i naslova više. Sam Marcelić nesebično je izjavljivao da su najzaslužniji za zadarske uspjehe bili Gjergje i Ćosić. Štoviše, tvrdio je da bi “bez njih Zadar ispao iz lige”.

Zadar je sa svojom publikom postao europski fenomen, pružao je i sjajne partije u Kupu prvaka. Orilo se dvoranom u Jazinama – “Zadar je najbolji, Zadar je slavan, nitko u Europi njemu nije ravan”! I sve to s Marcelićem koji je i deset godina kasnije sa Zadrom, 1975. godine, iznova bio prvak.

I u toj generaciji Marcelić je bio ključan igrač, sjetimo se i te postave: Giuseppe Giergia, Tomo Matulović, Douglas Richards, Zdravko Jerak, Nedjeljko Ostarčević, Čedomir Perinčić, Branko Skroče, Josip Grdović, Jure Fabijanić, Branko Bakija, Boris Babić, Branko Šuljak, Žarko Bjedov, Darko Fabulić, Bruno Petani, trener Lucijan Valčić.

Znao je Marcelić u toj sezoni zabiti i više od 40 koševa, onda pogodaka za tri poena – nije bilo.

Mnogi veliki navijači Zadra smatraju najvećim klupskim uspjehom osvajanje Kupa 1970. godine u finalu protiv sjajne Jugoplastike koja je te godine bila jugoslavenski prvak i samo zbog nesreće ostala bez europskog naslova u finalu Kupa prvaka protiv Ignisa u Tel Avivu.

Zadar u tom finalu nije bio favorit, a trijumfirao je.

U svojim pričama taj zaključak potkrijepljivao je i Bruno Marcelić.

“I ja mislim da je to naš najveći doseg. Zašto? Jugoplastika je bila sjajna, bila je u završnici Kupa prvaka, zamalo izgubila, a mi došli i odnijeli im Kup. Dobro se sjećam da su sve bili pripremili za slavlje, na kraju smo mi bili bolji za četiri koša”.

Bila je to nevjerojatna utakmica. Finale kupa igralo se u Splitu i Jugoplastika je već imala spreman pjenušac i feštu za pobjedu. Kao iznenađenje Ćosić se vraća iz Amerike odigrati finale i pred šest tisuća gledatelja od kojih su trećina bili zadarski navijači. Zadar pobjeđuje 64-60. Pred kraj utakmice kod izjednačenog rezultata, 57-57, Gjergja je preuzeo stvari u svoje ruke. U tri napada postiže šest koševa i dovodi Zadar do 63-57 nakon čega je utakmica bila gotova.

Ne samo to, i nakon igračke karijere nije se odmakao puno od Zadra. Punih pet godina bio je pomoćnik treneru Gjergji,a jednu sezonu je momčad vodio samostalno, i to jako dobro. Tu momčad ostavio je potom treneru Vladi Đuroviću koji je 1986. godine i senzacionalnim trijumfom protiv Cibone osvojio još jedan naslov prvaka Jugoslavije. Da, on je učio košarku Vrankovića, Pahlića, Petranovića, Popovića… I to su zaboravili u KK Zadar. I to…

Rak rana Zadrana svih tih šampionskih godina uvijek je bio madridski Real koji im se u Euroligi redovito ukazivao na putu do samog naslova prvaka Europe. Ipak, bile su to godine kada se vrhunska europska košarka u Jazinama i u Zadru „disala punim plućima“.

Od košarke se Marcelić oprostio 1975. godine, smetao ga je, pogodio, sudački lopovluk u korist Crvene zvezde. Marcelić je bio i isključen iz igre, k tome još i kažnjen i sa šest utakmica neigranja. “Prisjelo mi je tada, odlučio sam okončati karijeru”.

Prisjećala se čuvena “osmica”, koja je 16 godina prije tog događaja igrala za Zadar svaku utakmicu.

“Mi smo imali prije toga to prvenstvo sa samo jednim porazom i sigurno smo bili da je netko Crvenoj zvezdi trebao osigurati Europu. Da, bio sam ogorčen na suce koji su nas krali, i ja i ostali. No, samo mene su kaznili i tada sam odlučio da više neću igrati. U klubu su se suglasili i na oproštaj je pozvana Jugoplastika. Splićani su vili naši veliki sportski rivali i prijatelji. Mnogi u publici su plakali.

Bio je i intelektualac, završio je ekonomski studij, a svog Zadra pratio je kao navijač cijelo vrijeme. I on je zaslužio spomenik ispred dvorane, baš kao i njegov suigrač Krešimir Ćosić.