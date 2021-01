OVO ZVUČI FANTASTIČNO! Kovačić briljirao na predstavljanju novog trenera

Tražeći izlazak iz krize, Chelsea nije uzeo ono čemu se nadao u domaćoj utakmici protiv Wolverhamptona u engleskom Premiershipu. Gosti su u utakmici 20. kola na Stamford Bridgeu otišli kući s bodom, završilo je s 0:0, što je ostavilo Chelsea tek na osmom mjestu nakon predstavljanja Thomasa Tuchela na klupi.

Rezultat nije bio dobar, u završnici utakmice pokušao je promijeniti naš Mateo Kovačić, no njegov udarac u povoljnoj šansi nije pogodio cilj. Ipak, hrvatski reprezentativac može biti jako zadovoljan svojim nastupom, a o tome govore podaci koje je približio jedan od profila koji na Twitteru prati londonske Plave.

Kovačić je protiv Wolverhamptona pokazao jako puno.

Istaknuo se s učinkovitošću točnih dodavanja od čak 97,3 posto, a utakmicu je završio sa 164 kontakata s loptom, tri uklizavanja u kojima je došao do lopte, tri uspješna driblinga, dva presječena dodavanja protivnika i dva dodavanja koja se u statistici vode kao ključna jer dovode do gola ili do udarca suigrača.

Mateo Kovacic vs Wolves:





97.3% passing accuracy

164 touches

3 tackles

3 dribbles

2 interceptions

2 key passes (@WhoScored) Constructive night from the Croat 🇭🇷#CFC / #CHEWOL pic.twitter.com/SxVGZaykhN





— Chelsea Chronicle (@CFCChronicle) January 27, 2021

Sa svojim učinkom tijekom 90 minuta na terenu, Kovačić je pomogao da Chelsea dođe do statističkih podataka kakvi još nisu bili zabilježeni na predstavljanju novog čovjeka na klupi. Ipak, unatoč svemu tome, nije stiglo ono najvažnije – pobjeda.