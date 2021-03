OVO NITKO NE MOŽE PLATITI: Dinamu naklon do poda, vječno ćemo pamtiti Mourinhov izraz lica od kojeg vam se zgadi život

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo je pokazao, dokazao, na tako veličanstven način – zašto je nogomet najpopularnija igra na svijetu. I zašto će uvijek biti najpopularnija i najveća igra. Jer, od svih sportova u nogometu autsajder još uvijek ima najveću šansu, kolikogod ona bila.

Zašto velimo da je ovo Dinamo učinio na veličanstven način? Zato što je napor Dinamove momčadi mogao i u neutralnog promatrača potaknuti one najljepše osjećaje kada gledamo sportsku priredbu. Takva hrabrost, zrelost, taktičko znanje, usredotočenost i impresivna želja doveli su do delirija Dinamovih navijača, one neutralne su odreda svrstali na Dinamovu stranu, a na kraju su i legende Tottenhama u prijenosu za Veliku Britaniju, Glenn Hoddle i Peter Crouch rekli – “Dinamo je apsolutno zuasluio prolaz i bilo bi napravedno da je bilo drugačije”.

Recept za uspjeh

Pa, kako je to Dinamo satrao veliki Tottenham? Jednostavno i lako, dao je sve od sebe i to je dovoljno kvalitetna momčad da ako da sve od sebe, onda ni Tottenham ne može proći nego kao bos po trnju. A Dinamova udarna igla već drugu sezonu, taj dragi, mili i sitni znalac Mislav Oršić, odigrao je utakmicu života.

Knez Mislav postigao je tri gola u utakmici protiv silno jakog suparnika, sve jedan ljepši od drugoga, pa kako ljudi moji nakon svega što je on napravio nećete biti u euforiji, u zanosu, kako nećete biti sretni?

Nadalje, onaj trenutak kada je Livaković par minuta prije kraja drugog produžetka obranio udarac Kanea, pa je Mourinho složio takvu gestikulaciju od koje vam se zgadi život, zar to netko može platiti?









Utakmica za vječnost

Dinamo je zaista odigrao utakmicu koja nije za pamćenje, nego za vječnost. Tako mudro, dočekao je opušteni i arogantni Tottenham mirno, lagano, znajući da će doći njegova prilika. I došla je, gdje neće doći kada je taj vižljasti Oršić rezao obranu engleske momčadi kao najoštriji nož od njemačkog čelika što putar reže na komadiće.

U komadiće se zaista raspao Tottenham, uspaničeni Mourinhovi igrači, a praktički nisu ni ozbiljno ušli u utakmicu, bili su kraj ovakvog Dinama predodređeni za odstrel. Bili su obična lovina jednog lovca koji je imao i napunjenu pušku i vreću streljiva. Koje nije trošio uzalud, nego je snajperski gađao zvijer tamo gdje treba.

Senzacija koja je prerasla čudo

Da se razumijemo, u svakom istinskom novinskom obraćanju valja se kloniti velikih riječi. Međutim, kako se kloniti nakon ovakve partije Dinama protiv jakog, favoriziranog Tottenhama s magom, Mourinhom na klupi. Ovo što je Dinamo učinio nije čudo, prije je to senzacija koja je prerasla čudo.









E, naš senzacionalan Dinamo istjerao je svoje navijače na ulice, ma to se nikad nije dogodilo. Ljudi su osjetili impuls, trzaj, volju i htijenje, ali i snagu ovog Dinama što se vinuo u europske visine u utakmici protiv suparnika koji je bio siguran pobjednik. Ne samo nakon 2:0 u Londonu, nego i prije, u prvoj sekundi nakon ždrijeba.

U ovoj pobjedi se mora uživati, a mora se i proslaviti. I još nešto, šteta što terase gostionica ne rade duže!