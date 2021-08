OVO JE VIŠE NEGO BIZARNO! Potpisao za slavnog Premierligaša i sa sobom ponio pokojnog djeda

Aaron Ramsdale, bivši golman Sheffield Uniteda, stigao je na Emirates u prijelaznom roku, a mladi čuvar mreže ponio je pepeo pokojnog djeda na prvo fotografiranje u novom dresu.

Odmah nakon potpisivanja ugovora pozirao je s posebnom vrećicom u kojoj je držao pepeo, a imao je i objašnjenje zašto je to učinio.

Njegov djed bio je veliki ljubitelj nogometa, ali nije čekao rođenje unuka. Preminuo je istog dana kada je Aaronova majka saznala da je trudna, a u spomen na njega Aaron i njegov otac nose pepeo na brojne nogometne utakmice i tako mu odaju počast.

Dolazi i na utakmice Arsenala

“Zvao se Ron i po njemu sam dobio ime Aaron, ‘naš Ron’. Tata će također donijeti pepeo na utakmice Arsenala ”, rekao je Ramsdale nakon potpisivanja ugovora.

Njegova priča dotakla je javnost u Engleskoj, pa se sada mnogi navijači Arsenala nadaju kako će se uspjeti izboriti za mjesto među prvotimcima. Neće biti lako, prednost ima Bernd Leno, a Aaron je prošle sezone ispao sa Sheffield Unitedom, u kojima je u samo pet utakmica uspio je sačuvati praznu mrežu.

