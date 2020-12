OVO JE ODJEKNULO U ENGLESKOJ! Navijači engleskog velikana bivšeg Vatrenog dočekuju kao spasitelja

Mario Mandžukić je do sada virtualno ‘promijenio’ klubove na pola ‘starog kontinenta’, od Fiorentine, Bešiktaša, Bayerna, povratka u Juventus, ali Super Mario još uvijek nije pronašao klub gdje bi nastavio karijeru.

Zadnjih dana navijači Arsenala, koji je katastrofalno startao u sezonu te trenutno zauzima 15. mjesto na ljestvici Premier Lige, vide našeg bivšeg reprezentativca kao kratkoročno rješenje u napadu koji je ove sezona zabio samo deset golova te je četvrti najneefikasniji napad lige!

Mario Mandzukic won 56% of all Aerial duels in his last 2 seasons at Juventus.

Aubameyang has won 40% of all Aerial duels in his last 2 seasons at Arsenal.

Lacazette has won 28% of all Aerial duels in his last 2 seasons at Arsenal.

Can @MarioMandzukic9 be the short term fix? pic.twitter.com/fnGEvHvVuv

