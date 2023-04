OVO JE KLJUČNI ISPIT ZA JEDNOG ČOVJEKA NA POLJUDU! Doživi li Hajduk neugodan poraz, povjernje prema njemu bit će uništeno

Autor: Andrija Kačić Karlin

U nedjelju u 18 sati poljudski stadion u Splitu biti će ispunjen do posljednjeg mjesta, gostuje Dinamo, vječiti rival. Bez obzira što su Hajduku šanse da se domogne naslove još samo teorija, a i ta teorija baš u nedjelju navečer može prestati. Da, Dinamu je dovoljan i bod da i matematički potvrdi još jedan naslov prvaka.

Nema veze, fenomen Hajdukove publike i dalje postoji, biti će to derbi koji će, ako već nije za prvaka, impresionirati ugođajem na tribinama.

Malo dublje razmišljajući, ovj derbi, Hajduk protiv Dinama, sraz je klubova koji su u nastavku hrvatskog nogometnog prvenstva, nakon svjetske smotre u Kataru, najčešće neugodno iznenađivali.

To zvuči pardoksalno, jer riječ je o dvije prvoplasirane momčadi, ali upravo je tako. Dinamo je toliko puta kiksao da se u Hajduku zaista mogu držati za glavu kakvu šansu im je nudio zagrebački klub, da zakuhaju borbu za naslov prvaka.





Hajduku treba pobjeda

Međutim, kao po nekom nepisanom pravilu, kada bi Dinamo šokirao slabim rezultatom Hajduk bi to onda ponovio dvostruko. Senzacije nauštrb Dinama i Hajduka su se redale, ali bodovna prednost Dinama je besprijekorno sačuvana. Hajduk je toliko puta prosuo bodove, kada se doista mogao približiti Dinamu, da je to bilo čak i smiješno. Očito, u Hajduku teško podnose psihološki pritisak kad je već riječ o naslovu prvaka, na kojeg klub čeka čak 18 godina.

Dinamo je jedno vrijeme zaista loše igrao, a kada se tome prirodaju turbulencije zbog borbe za vlast u klubu onda je posve jasno da se pojavio i strah da se ne zakomplicira prvenstvo. Nova uprava s Darijom Šimićem preventivno je smijenila trenera Antu Čačića, makar to stajalo Dinama milijun i sedam stotina tisuća eura odštete, na klupu ekspresno postavila Igora Bišćana. Ima li pomaka na bolje? Zacijelo ima, makar su u Dinamu visoko postavljeni standardi, pa se 0:0 u Puli kod Istre smatra neuspjehom.

No, prednost ispred Hajduka se nije gubila, još je i narasla, pa je u klubu sada mir. Naslov je zacijelo osvojen, sada se procjenjuje koga od igrača zadržati, koga prodati, pa i koga kupiti. Pa će i ovaj nedjeljni derbi za Igora Bišćana i struku biti odličan fokus da se vidi kako sastavljati momčad za rano ljeto.

Kada su europske kvalifikacije. Imperativ je odavno postavljen, plasman u skupinu Europske lige ili Lige prvaka. Dostizanje prave forme za to razdoblje glavni je Bišćanov zadatak. Ovaj prvi, osiguranje naslov prvaka već je obavljen.

Dinamo u Splitu može igrati neopterećeno, to je tako izvjesno. Može i Hajduk, ta sve je gotovo u borbi za vrh. Ipak, u Splićana je druga situacija. Hajduka tek čeka najvažnija utakmica sezone, finale Kupa na Rujevici protiv Šibenika, 24. svibnja. Momčad do tad mora biti u top formi, ali kako Hajduk izgleda u zadnje vrijeme to bi mogao biti težak posao. I derbi protiv Dinama” s finom partijom i rezultatom, mogao bi poslužiti kao dobar predznak prije utakmice godine, one za Rabuzinovo sunce.

No, nemojmo se zavaravati. Utakmica Hajduka protiv Dinama veliki je ispit, možda i sudbinski za trenera Ivana Leku. Doživi li Hajduk neugodan poraz, u slabom nastupu, povjerenje prema Leki biti će uništeno. I to neposredno prije finalne utakmice Kupa. Pa će se postaviti pitanje je li on trener za Hajduka. Uostalom, takva pitanje prema trenerima u Hajduku se postavljaju godinama, iako je najčešća tajna slabih rezultata u siromašnom igračkom kadru. Hajduk je u zadnjih dvadesetak godina promijenio pedesetak puta svoje trenere.









Hajduk u svojoj borbi za podizanje kvalitete i momčadi i poslovne slike ultimativno traži i europski iskorak. I Hajduku će biti, baš kao i Dinamu, potrebna dobra forma za rane ljetne dane i ranu fazu europskih kvalifikacija. Novac se zarađuje u europskim nastupima, tu su igrači u izlogu, pod prismotrom. A utakmica protiv Dinama isto može pokazati, jer riječ je o pravom suparniku, na koga će se moći računati, kao i koga se treba riješiti.

Ispada da to i nije tako beznačajan derbi kako izgleda na prvi pogled.