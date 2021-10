OVO JE BILO BLIZU! Pogledajte kaos ispred autobusa igrača PSG-a

Nogometaši PSG-a neće po dobrome pamtiti zadnje gostovanje u Rennesu gdje su od lokalnog prvoligaša izgubili 2:0, ali i pri pokušaju odlaska zatekle su ih neugodne scene.

Naime, kada su s klupskim autobusom željeli krenuti prema Parizu na parkiralištu je izbila velika tuča, te igrači iz grada svjetla nisu mogli put kući.

Scenama nasilja prisustvovali su i iz sigurnosti autobusa sve zvijezde Parižana, a kada je kaos prestao mogli su se uputiti prema svojim domovima.

It looks like PSG fans are angry after PSG lost 2-0 to Rennes.

PSG players reportedly unable to leave the car park at Roazhon Park because of clashes around the ground which also forced a Rennes player to take cover. #SRFCPSG pic.twitter.com/GTBGhYOOf3

