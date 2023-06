‘Ovo je baš veliki problem za Hrvatsku’! Bivši Vatreni otvoreno: ‘Pa kako sad napumpati Modrića i ekipu nakon ovoga’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Čekamo završni turnir Lige nacija, od 14. do 18. lipnja u Nizozemskoj. Hrvatska igra polufinalni susret protiv Nizozemske, drugi par je Španjolska s Italijom. Naravno da maštamo, to nam pravo nitko ne može oduzeti, da i naša Hrvatska konačno zakorači na pobjednički postolje. Nakon srebra na svjetskoj smotri 2018. godine i bronce lani na svjetskom prvenstvu u Kataru.

O izgledima Hrvatske na „Final fouru„ Lige nacija razgovaramo s proslavljenim nekadašnjim „vatrenim„ reprezentativcem, Nikolom Jurčevićem.

Nikola Jurčević je kao igrač imao zapaženu karijeru, nastupao je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju 1996. godine na europskoj smotri u Engleskoj, u hrvatskom dresu odigrao je 19 utakmica, sve s dojmljivom izvedbom. Igrao je na poziciji napadača u Zagrebu, Dinamu, Salzburgu i Freiburgu. Poslije karijere nogometaša, postao je nogometni trener.





Trofej u Ligi nacija nije veći od finala SP-a

Prvi klub bio mu je Zagreb kojeg je odveo u Ligu za prvaka, godinu poslije je osvojio hrvatski Kup s Dinamom i drugo mjesto u prvenstvu, te plasman u 3. kolo Lige prvaka, potom je trenirao je austrijski Salzburg, pa Slaven Belupo, da bi osam godina proveo sa Slavenom Bilićem u hrvatskoj reprezentaciji i ruskom Lokomotivu. Bio mu je pomoćnik u Besiktasu i West Hamu, a odradio je i mandat kao izbornik Azerbajdžana.

Zapitali smo ga, ako već pričamo o možebitnom hrvatskom osvajanju Lige nacija – je li to pretenciozno ili nije?

“Ne, nikako nije. Nismo ušli u sumanuti optimizam, nije ni, koliko vidim, Zlatko Dalić. Ali, Hrvatska odavno pokazuje da može sa svakim i protiv Lige nacija veliku važnost imati svježina igrača. pa, čak da će bolje proći one momčadi koje će se orijentirati možda na slabije ali ipak odmornije igrače. Termin ovog turnira je zaista užasan, održava se nakon svih domaćih prvenstava i svih finala europskih natjecanja. Igrači su se fizički i emotivno ispraznili, a kako ih sada napumpati? Tu će biti veliki problem. Ako moram još nešto reći onda je to ovo – možemo biti i prvi, ali i četvrti”.

Nizozemska, naš polufinalni suparnik, pritom domaćin, prvi nam je suparnik…

“Ponajprije, na ovakvim natjecanjima biti domaćin ne znači da je to neka presudna prednost. Naprotiv. Domaćin odjeća pritisak, automatski ga se smatra favoritom, a igrači osjećaju da bi mogli razočarati navijače i podsvjesno strahuju da se to ne dogodi. I to bi zaista mogla biti i neka naša prednost. I oni će imati problem s iscrpljenošću, a željni su afirmacije„.

Kako biste vi ocijenili našu reprezentaciju u sadašnjem trenutku, nakon duge sezone?









“Dobro je što znamo koji nam je stil igranja. Postali smo tvrda momčad, baš ono prava, natjecateljska. Možda navijačima fali atraktivnosti s obzirom koje sve dobre igrače imamo. No, mi znano izvrsno igrati na rezultat. Strpljivost nam je dobra, odlična. I dobra smo turnirska momčad, a ovo i jest mali turnir. Iako moram ustvrditi, da i osvojimo Ligu nacija to neće biti naš najveći uspjeh. Svjetsko prvenstvo je ipak nešto posebno i uzvišeno i to što smo napravili u Rusiji i Kataru je nešto najveće što smo ikada napravili.”, rekao je i zaključuje:

“No, uzimanje Lige nacija bi potvrdilo da pripadamo onom vrhu, baš eliti svjetskog nogometa. A to bi nam dobro došlo, zar ne? Posebno ako uzmemo u obzir uvjete u kojima naš nogomet uopće egzistira. Ali, to je već posve druga priča„, završio je Nikola Jurčević.