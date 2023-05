‘OVO ĆE VRIJEDITI VIŠE NEGO SAV TVOJ NOVAC’! Modrić oduševio legendu iz susjedstva, jedan prizor bio je poseban

Autor: Ivor Krapac

Nije tajna koliko puno Luka Modrić znači Real Madridu i hrvatskoj reprezentaciji dok je zdrav i potpuno spreman, u svojem pravom izdanju, a kako se bliži lipanj u kojem će Hrvatska sredinom mjeseca u Rotterdamu igrati protiv Nizozemske u polufinalu Lige nacija, Zlatko Dalić i Vatreni nadat će se pravom izdanju kapetana u velikoj utakmici koja će u Rotterdamu donijeti borbu za finale.

O Modriću puno govori njegova igra, držanje kontrole i kreiranje akcija u sredini terena, a od ljeta 2012. do danas, jako puno govore i osvojeni trofeji u dresu Reala. Do sada ih ima 23, a ovisno o tome hoće li ostati u madridskom klupskom velikanu, s potpisom ugovora koji se čeka, moglo bi ih biti još.

Svojim ‘ulovom’ u borbi za naslove Modrić je oduševio jednu drugu legendu, velikog Crnogorca Predraga Mijatovića, bivšeg napadačkog asa Reala iz vremena u kojem je u napadu Madriđana bio i Davor Šuker. Zajednička priča njih dvojice bila je aktualna ranije ovog tjedna, o njoj smo pisali, a Mijatović se u razgovoru za španjolsku Marcu dotaknuo i sadašnje hrvatske legende s terena, ističući koliko je Luka Modrić poseban.





‘To izgleda kao muzej’

“Kada odem u Modrićevu kuću i vidim mjesto na kojem čuva trofeje, to izgleda kao muzej. Tamo je 25 titula, a mislim da je i Zlatna lopta”, kazao je Mijatović.

“Rekao sam mu – Lukita, to će jednog dana biti puno više vrijedno nego sav tvoj zarađeni novac u karijeri. To se ne može ponoviti, jako će nedostajati kada više neće igrati”, dodao je crnogorski velikan o Modriću.

“Sada gledamo prema 15. trofeju u Ligi prvaka, možda dogodine, sve je to moguće dok su tu Kroos, Modrić, Benzema, a doći će u budućnosti još dobrih igrača. No, posljednjih 10 godina… Nadam se da sam u krivu, ali jednog dana bismo mogli reći – kako je bilo lijepo pobjeđivati”, kazao je Mijatović, misleći na razdoblje u kojem je Real pet puta bio europski prvak, sve s hrvatskim reprezentativnim kapetanom u svojim redovima.

Sjajne godine krenule su nakon što je Modrić u ljeto 2012. došao u Real iz Tottenhama, a Mijatović se jako dobro sjeća i tog perioda dok je na klupi Madriđana bio Jose Mourinho.

Prepoznao Modrićevu kvalitetu

Mijatović je prepoznao što Realu može donijeti Modrić, preporučio ga je Mourinhu, a nije ga pritom brinulo što se radi o tipu igrača kakve portugalski trener baš i ne preferira.

Modrić nije visok, nije se isticao svojom snagom, no crnogorski bivši napadački as, kasnije Realov sportski direktor, vjerovao je da Luka može pomoći Mourinhovoj momčadi i da će se uklopiti dobro. Nakon toga je Real napravio pritisak prema Tottenhamu, pojačali su svoj angažman u pregovorima o dolasku Modrića u Madrid, a nakon što su u klupskom velikanu iz glavnog španjolskog grada u tome uspjeli, sve ostalo pokazuju brojne pobjede i trofeji do kojih je kapetan Vatrenih došao u Realu.