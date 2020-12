OVO ĆE MU OLAKŠATI OTKAZ: Samo jedan igrač uputio mu riječi na odlasku, a vlasnici će ga dobro isplatiti

Francuski prvak Paris Saint Germain koji je smijenio u četvrtak trenera Nijemca Thomasa Tuchela, morat će zbog prijevremenog raskida ugovora bivšem treneru isplatiti pozamašnu otpremninu.

Kako pišu Francuski mediji, Tuchel će na ime ugovora dobiti oko 7 milijuna eura koji će mu sigurno olakšati tranzicijski period.

Podsjetimo Nijemac je dobio otkaz nakon pobjede u prvenstvu, ali i nakon intervjua u kojem je izrekao nešto što se očito nije svidjelo vlasnicima.

Bivši trener PSG-a pokušao se opravdati kako je do zabune došlo zbog prijevoda, no nije mu pomoglo.

“Da budem potpuno iskren, tijekom prvih šest mjeseci rekao sam sebi: ‘Jesam li još uvijek menadžer ili sam političar u sportu, ministar sporta? Gdje je sada moja uloga menadžera u takvom klubu? Rekao sam sebi: samo želim trenirati. Mislim da sam zato postao trener i zato i dalje jesam, mogu se naći bilo gdje. Bilo gdje postoji pola terena za trening i DVD uređaj za snimanje video zapisa. Ja volim nogomet i to zadovoljstvo mogu dobiti na mnogo načina kao menadžer. Ponekad je to vrlo lako, ponekad je to veliki izazov, jer klub poput PSG-a ima niz utjecaja, osim fokusiranog interesa momčadi … Volim samo nogomet. A u ovakvom klubu nije uvijek samo nogomet”, rekao je Tuchel u intervju za njemački Sport 1.

Ono što isto tako začuđuje je da od bivših igrača jedino mu se Mbappé obratio povodom otkaza, mada po nekim navodima dvojac nije imao posebno dobar odnos.

