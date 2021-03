OVO BI MOGLA BITI TA SEZONA! Red Bull i McLaren ispred Mercedesa na slobodnim treninzima

Sudeći po slobodnim treninzima prije Velike nagrade Bahreina, ova sezona mogla bi biti puno izjednačenija nego prethodnih sedam, u kojima je dominacija Mercedesa i Lewisa Hamiltona bila više nego što fanovi Formule 1 mogu tolerirati. Danas je Max Verstappen samo potvrdio ono što je Lewis Hamilton primijetio, a to je kako je Red Bull dostigao ako ne i prestigao Mercedes.

Dva prva mjesta

Na prvom slobodnom treningu Max Verstappen je bio najbrži ispred McLarena Landa Norrisa, ali su svi čekali večernje kvalifikacije pošto je temperatura staze, a samim time i trenje guma drugačija nego što će biti tijekom kvalifikacija i utrke koje se voze navečer.

No i drugi slobodni trening donio je isti rasplet situacije prva dva mjesta su zadržali Max i Lando dok se iza njih smjestio Lewis Hamilton s 0.235 tisućinki slabijim vremenom od vodećeg dvojca. Lando Norris i McLaren zaostali su samo 0.095 tisućinki sekunde za Red Bullom i samim time najavili veliku borbu između ova tri tima na početku sezone.

Povratak Ferrarija

Samo 0.035 tisućinki sekunde dijelilo je nominalno drugog vozača Ferrarija Carlosa Sainza od trećeg Hamiltona, i to je mora se priznati veliki korak naprijed i ohrabrenje za navijače scudiere pred novi sezonu. Sebastian Leclerc nije dobro odradio ove slobodne treninge te se plasirao na 12. mjesto u redoslijedu.

Do desetog mjesta poslagali su se peti Bottas u Mercu, Ricciardo u McLarenu, a između dva iznenađenja slobodnog treninga Alpha Taurija, na sedmom i devetom mjestu, ugurao se Stroll s Aston Martinom. Prvih deset na prvom ovogodišnjem slobodnom treningu zatvorio je Sergio Perez u Red Bullu i samim time najavio jedne izuzetno zanimljive kvalifikacije.

Donjim dijelom plasmana sigurno je razočaran Fernando Alonso čija Alpina nije bila na visini zadatka te je zauzeo 15. mjesto, dok je Mik Schumacher odnio malu pobjedu nad timskim kolegom Mazepinom i Williamsom Latifija.

Kvalifikacije počinju sutra od 18 sati, a utrka u nedjelju starta isto od 18 sati, dok sve kvalifikacije i slobodne treninge i utrke ove sezone možete pratiti na SportKlubu.

FINAL CLASSIFICATION

Plenty of laps under the floodlights on Friday evening, with Max and Lando leading the way 💡#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Zozj4MeMwO

— Formula 1 (@F1) March 26, 2021