OVO BI BIO ŠOK: Veliki turnir je na udaru, sport nije prioritet

Najpoznatiji Grand Slam teniski turnir na zemljanoj podlozi Roland Garros mogao bi se odgoditi, odnosno mogao bi se održati kasnije, rekla je francuska ministrica sporta Roxana Maracineanu.

Sport nije prioritet

Maracineanu je izjavila za Reuters kako bi se, baš kao i prošle godine, turnir, koji je na programu od 23. svibnja do 6. lipnja, mogao održati kasnije zbog pandemije virusa korone.

“Sport neće biti prioritet u našem društvu. Razgovaramo s Francuskom teniskom federacijom da vidimo je li potrebno promijeniti datum Roland Garrosa. Iako je sport na visokoj razini za sada očuvan u Francuskoj, pokušavamo minimizirati rizike širenja virusa. profesionalni sport, a situacija nikako nije dobra “, rekla je ministrica.

