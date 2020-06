OVO BI BIO PRAVI SPEKTAKL! Hrgović u Lijepoj Našoj na putu prema svjetskom naslovu!

Autor: Dnevno

Filip “El Animal” Hrgović je zajedno sa svojim menadžerom Željko Karajicom, najavio da ima namjeru boriti se krajem ovog ljeta.

Hrgović je izjavio kako je trenirao više nego ikad prije.

”Cijelo vrijeme sam radio sa mojim pomoćnim trenerom Yousefom Hasanom i kondicijskim trenerom Igorom Čordašem koji su me i učinili životinjom, kako me prozvao moj kubanski trener Pedro Diaz. Osjećam se super, u dobrom sam treningu ali ne i u špici forme jer to sada nema smisla s obzirom da još nemam dogovoren meč”, kazao je Hrgović.

Da se osjeća spremno, Hrgović je potvrdio i ovim riječima:

”Mislim da dolazi vrijeme, ako Bog dan, kada nitko neće imati odgovor na moj arsenal.”

Upitan je li vrijeme za skoru priliku za napad na svjetski naslov, Hrgović je odgovorio potvrdno.

”U neku ruku možda i jest, no to će ovisiti i koga ću pobijediti u sljedećim mečevima. Može se dogoditi da već nakon pet mečeva dobijem priliku za svjetski naslov, a ne mora niti u sljedećih 15 mečeva. Najbitnije je da mi sada dogovore mečeve s nekim od spomenutih da me preko tih imena cijeli svijet upozna”. kazao je Hrgović, a njegov menadžer Željko Karajica, poduzetan Hrvat koji živi u Njemačkoj je dodao:

”Naš primarni posao je što prije organizirati borbu za Filipa, a nastojat ćemo da to bude već krajem ovog ljeta i to negdje u Hrvatskoj što pokušavamo izvesti u dogovoru s promotorima iz Matchroom Boxinga i Sauerland Promotionsa te s platformom DAZN čije zeleno svjetlo moramo dobiti. Neki borci nisu imali meč i po godinu dana i oni bi se radilo vratili u ring. Zapravo, svi sada čekaju da dobiju ponudu pa vjerujemo da to, dozvoli nam to koronavirus, možemo organizirati. Želja nam je da to produciramo u Hrvatskoj i da odavde pošaljemo slike u svijet. A to će ovisiti i o stanju s koronavirusom u Lijepoj Našoj.”

Hrgović se zahvalio medijima na sustavnom praćenju, a posebno RTL televiziji.

”Zahvaljujući vama medijima pa tako i RTL televiziji, koja prenosi moje mečeve, puno ljudi u Hrvatskoj zna za mene. Nadam se da će sljedeći meč kojeg će oni prenositi biti ovaj sljedeći i to iz Hrvatske. Već smo doveli dvije vrhunske priredbe u Zagreb i drago mi je da smo tako moj grad stavili na svjetsku boksačku mapu.

Za kraj prokomentirao je trojicu trenutno najvećih teškaša svijeta.

”Mene kao profesionalnog boksača iritira taj stav šire publike koji se formira kako vjetar puhne. Najprije su govorili da je Joshua ubojica i da je nedodirljiv, a kada je izgubio od Ruiza svi su ga otpisali a on se vratio pobjedom. Potom su rekli da je Wilder najbolji, pa su i njega otpisali i sada im je Fury jedini kralj. A nitko od takvih boraca nije “out”. Ja ne mislim da je Wilder izbačen iz igre i bit će on jako motiviran u trećem meču s Furyjem. A ovo što je Fury već dogovorio meč s Joshuom, a obojica tek trebaju pobijediti svoje sljedeće protivnike, jako je neozbiljno. Fury kao da je već prekrižio Wildera i ja se nadam da ga to neće skupo stajati. Jedini je od njih dosad neporažen i ja bih volio da bude kralj netko tko je nepobijeđen. Volio bih da nakon Lennoxa Lewisa Fury bude prvi neosporeni prvak svih organizacija”, zaključio je Hrgović.