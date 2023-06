Ovim skandalom pada Hrvatska, ali i Livaja: ‘Volio bih da se situacija smiri, jer će samo on najviše izgubiti’

Autor: Andrija Kačić Karlin

”Ja se nadam da ću u Zagreb dolaziti barem na utakmice Europske lige, iz svog Čakovca dođem do Maksimira za čas”, kaže nam to legenda našeg nogometa i Dinama.

Koji i danas, kao igrač veteranske momčadi Dinama pomno prati sve događaje oko prve momčadi. Drago Vabec!

S 529 odigranih utakmica, peti je Dinamov igrač svih vremena; postigao je čak 183 pogotka. Za jugoslavensku reprezentaciju odigrao je samo sedam utakmica, što je bilo apsurdno jer je zaslužio kud i kamo više nastupa, a postigao jedan zgoditak na kvalifikacijskoj utakmici protiv Švedske u Zagrebu 1973. godine. Nabacivanje Dragana Džajića, Vabec je iskoristio i poluvolejem svom silinom poslao loptu iza leđa švedskog vratara Hellstroema.





‘Bit će problema, ali vjerujem Bišćanu’

Taj je pogodak bio toliko atraktivan da je desetljećima kasnije bio na špici Sportskog pregleda tadašnje Televizije Zagreb.

On je jedna od najvećih Dinamovih legendi. Drago Vabec rođen je 26. listopada 1950. godine. Svoju nogometnu karijeru započeo je u Slogi Čakovec 1966. godine, a tamo je igrao sve do 1968. godine kada prelazi u Dinamo Zagreb. Kada je stigao u Dinamo dobio je nadimak “Of”. U Dinamu se zadržao više od deset godina, pa je otišao u francuski Brest kojeg je digao do nebeskih visina. U Francuskoj je proveo četiri godine, a u 118 nastupa postigao je 60 golova. Toliko je utjecaja ostavio u Francuskoj da su tamošnji sportski novinari pisali knjige o njemu.

Nakon Francuske avanture opet se vraća u Dinamo da bi karijeru zaključio u Slogi Čakovec 1985. godine.

“Cilj kojeg Dinamo ima je jasan, pošto-poto plasman u neku skupinu europskog natjecanja. Sve drugo bio bi nazadak, što ne dobro došlo novoj upravi i ozračju u klubu koje je stvoreno. Osobno, vjerujem u stručnost Igora Bišćana. No, kada već govorimo o tom cilju na putu će stajati brojni problemi”, kaže nam Drago Vabec.

Na što konkretno mislite?

“Treneru će biti jako teško stvoriti optimalnu formu za sredinu i kraj srpnja, tu je najveći problem. Potom, pa prijelazni rok traje do 31. kolovoza, to znači da vi možete ostati bez igrača usred najvećeg izazova. Krajem srpnja i početkom kolovoza Dinamo će igrati protiv pobjednika dvoboja Astana – Dinamo Tbilisi. Znamo da je Astana favorit. Ali, do tih utakmica, barem u ovome trenutku, je li, nitko ne zna s kojim će kadrom Dinamo tada biti. Znamo da se gledaju ponude za Livakovića, Šutala, Petkovića. Jest, Dinamo gleda na domaćem i inozemnom tržištu i njihove potencijalne zamjene, ali i traže neke nove ideje, I sve će se to raditi usput, dok traju europske kvalifikacije. Dosta zamršen posao i za upravu i za trenera”.

A kakve su vaše vizije, koga treba prodati, koga se ne bi ”smjelo” utržiti?









”Ma, Dinamo ima kostur od tridesetak igrača i uvijek će biti zamjena. Uostalom, nitko nije nezamjenjiv. Evo, ima drugog Šutala, ima u u pričuvi finih vratara, pa i i odlaskom Petkovića osloboditi će se mjesto za nekog novog. Jedno morate znati, svi naši klubovi, pa i Dinamo žive od prodaje svojih najboljih igrača. Mi smo jednostavno takva sredina. Nema šanse da opstanete ako na prodate, i to po dobroj cijeni, svog najboljeg igrača. Pritom se morate truditi iz svoje škole ili s tržišta uzeti novog igrača, kvalitativno ga nadograđivati kako bi dosegao cijenu a to može samo kroz dobre igre, pa se onda ciklus pokreće iznova. Zato za Dinamo smijemo reći da je naročito uspješan jer već godinama ima taj ciklus, ide u europske skupine, prodaje igrače, zarađuje, stvara nove”.

Pa to je kao vožnja bicikla, kada prestanete okretati pedale neminovno padate?

“Upravo tako. Ispada kao da nemate pravo na pogrešku. Uvjeren sam da Dinamo i bez nekoga od nabrojanih igrača može do neke skupine, Svi vele da je Astana favorit protiv ime jaka iz Tbilisija. Ma, Dinamo je jači od oba kluba. Dobro je da se izbjegao dvoboj protiv Maccabija iz Haife, to je sjajna momčad koja zna doći i do skupine Lige prvaka. Protiv njih bi već bilo ‘gusto’. Velim vam, ja imam povjerenja u Dinamo. Svjesni su da bi korak unazad kompromitirao sve promjene u klubu. Tako da se može reći čak da je Dinamo pomalo i pod imperativom”.









Pričamo tako s Dinamovom legendom Dragom Vabecom, kad nas on zamoli da veli nešto što je izvan teme razgovora, riječ je o pojavi koja nema dodirnih točaka s Dinamom?

“Žao mi je zbog ovoga što se događa s Markom Livajom. Smatram ga sjajnim igračem. I ja sam tijekom svoje karijere zbog temperamenta znao imati silne probleme. I uvijek bih došao do istog zaključka. Svaka moja reakcija je bila neprimjerena. Odmah sam se isključio iz fokusa svoje igre i forme. Neće tu izgubiti samo reprezentacija ili Hajduk, izgubiti će i Livaja. Volio bih da se ta situacija smiri, iskreno vam to kažem. Samo će on najviše izgubiti”, zaključio je Vabec.