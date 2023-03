OVI SPLIĆANI BILI SU SENZACIJA JUGOSLAVIJE! Suparničke trenere tukli su kišobranima: ‘Ma tko su oni, zar se ovdje stoji i navija!?’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Koliko smo puta dosad čuli da sport nije samo novac, nego i emocija. No, dočim u današnjem sportu one iskrene, duboke i nedvosmislene, pače istinske emocije gotovo pa i nema u povijesti hrvatskog sporta ima prekrasnih priča o simbiozi sporta, emocija i navijača. Sada ćemo podastrijeti priču o Košarkaškom klubu Dalvin iz Splita koji je u drugoj polovici sedamdesetih godina prošlog stoljeća senzacionalno ušao u Prvu ligu, privukavši za sobom brojnu navijačku vojsku.

Pa, je u jednom trenutku čuvena i nadaleko znana Jugoplastika izgledala kao drugi splitski košarkaški klub, jer Dalvin je imao takvu podršku na tribinama kakvu u to vrijeme nije imao niti jedan klub u bivšoj državi.

U bivšoj državi ostali su zatečeni pojavom Dalvina. Koji možda nije predstavljao sredinu, a kamoli vrh jugoslavenske košarke, no prvoligaškom natjecanju dao je veliki šarm i zanesenost. Naime, iako se borio za ostanak u ligi, u svakoj domaćoj utakmici imao je punu dvoranu.





Skroman budžet, ali sjajna podrška

Priča o Dalvinu je jednostavna, taj košarkaški klub je osnovan 1971. godine pod imenom kojeg danas nosi bivša Jugoplastika, pod imenom Split. Tri godine kasnije klub je preimenovan u Dalvin, skraćenica je to pod tadašnje tvrtke “Dalmacijavino”, a ne mora vas iznenaditi što su upravo ime te tvrtke izvikivali i navijači Dalvina koji su očito bili degustatori proizvoda tog nekdašnjeg industrijskog giganta Dalmacija i bivše države.

Ipak, skroman budžet nije dozvoljavao Dalvinu da uzima najbolje, skupe igrače, no malo-pomalo klub se postavljao na noge i u Drugoj ligi postao je ozbiljan suparnik koji je imao ambiciju doseći i Prvu ligu. Već u Drugoj ligi Dalvin je imao sjajnu podršku, većina navijača Hajduka okrenula se Dalvinu, noseći na utakmice Hajdukove zastave i šalove, mnogi drže da je preteča onih koji su reosnovali Torcidu 1980. godine zanat ispekla ne samo na Hajdukovim nego i na Dalvinovim utakmicama.

Uistinu, na domaćim utakmicama Dalvina suparniku bi se odsjekle noge čim bi izašao na teren zagrijavati se. Prepuna dvorana na Gripama koja danas prima nekih dvije tisuće ljudi znala je biti natrpana s četiri tisuće grlatih navijača. Bio je to krš i lom na tribinama, svi su stajali, onaj tko bi sjeo ne bi vidio ništa. Prema tome, morao bi ustati i navijati, druge mu nije bilo.

U odlučujućim utakmicama protiv najprije sarajevskog Željezničara, a potom i čaćanskog Borca Dalvin je 1977. godine ušao u Prvu ligu. Kakvo je to slavlje bilo, satima su navijači na terenu nosili svoje ljubimce, Split je dobio i drugog prvoligaša. Kako je košarka u to vrijeme u Jugoslaviji bila najuspješniji sport to je uspjeh Dalvina bio još vrijedniji.

Golman trener košarkaša









Zamislite, trener Dalvina bio je tada bivši vratar Hajduka Hrvoje Čulić. Da, dobro ste pročitali, nogometni golman uveo je kao košarkaški trener svoju momčad u tada najjače europsko košarkaško natjecanje. Čulić je postao vratar na nagovor Joze Matošića, a sudjelovao je u obnovi Hajduka na Visu 1944. godine i igrao je čuvenu utakmicu u Bariju protiv savezničke momčadi.

No, odmah nakon rata zaljubio se i u košarku, branio je i trenirao u Hajduku i usput igrao košarku. Čulić je uspio zabilježiti 46 nastupa u dresu Hajduka, a bio je i član šampionske momčadi Hajduka koja je u prvenstvenoj sezoni 1946. godine osvojila prvenstvo Narodne Republike Hrvatske.

Košarkom se počeo ozbiljno baviti i najprije je trenirao žene. Hrvoje Čulić je u košarkaškom klubu Split, kasnije Jugoplastika, pored igračkih aktivnosti, bio i tajnik, trener, vodio cijelu struku kluba te bio stalni član uprave kluba. Trener košarkaša Solina postaje 1972. godine. Vodi ih tri godine i uvodi u hrvatsku ligu. S prekidima Solinjane je ponovno vodio u sezoni 1981/82. Jedno vrijeme 1976. godine vodio je Dalvina u kvalifikacijama i uveo ga u Prvu ligu. Kuriozitet je da je bio vodio momčad na utakmici na kojoj je umro legenda hrvatske košarke Enzo Sovitti. Hrvoje Čulić je umro 2013. godine.









Navijačko ludilo

No, kako Dalvin ipak nije imao veliki budžet da bi se nosio s najjačima to je u Prvoj ligi bilo dosta problema, naposljetku je ostvarena samo jedna jedina pobjeda, protiv Rabotničkog iz Skopja. No, navijačima to nije bilo bitno, oni su svaku utakmicu punili dvoranu na Gripama do vrha, stvarali atmosferu koju su tadašnji novinari opisivali kao “paklom u gradu raja”.

Na toj utakmici u kojoj je ostvarena jedna jedina pobjeda dogodio se incident, nikad dotad viđen u europskim dvoranama. Jedna zagrižena navijačica je trenera Rabotničkog Lazara Lečića izudarala kišobranom po glavi, i to nekoliko puta. Smetalo joj je, naime, što se trener stalno ustaje s klupe i onda ona nije mogla vidjeti zbivanja na terenu. Eto, takva je atmosfera bila na utakmicama Dalvina.

Slavlje nakon te pobjede Dalvina nad Rabotničkim bilo je navlas isto kao da je Dalvin obranio naslov svjetskog prvaka, pisale su tada novine. Takav je to bio urnebes.

Foto:youtubescreenshot

Inače, u prvom kolu prvenstva Jugoslavije tek novopečeni prvoligaš Dalvin igrao je u Splitu protiv Jugoplastike. I vjerovali ili ne, najmanje dvije trećine dvorane navijalo je za Dalvin. Naposljetku, Jugoplastika je uvjerljivo pobijedila, no čuđenju sportskih izvjestitelja iz cijele Jugoslavije nije bilo kraja.

“Tko su ti vinari”, pisali su izvjestitelji o novom košarkaškom fenomenu iz Splita. Dalvin je, inače, imao plavo-bijele boje pa su navijači imali uz zastave Hajduka i neke nove, “plavo-bijele”, a po prvi puta u Jugoslaviji je zabilježeno, ponovimo to, da sva publika za vrijeme utakmice stoji i navija.

Za vrijeme Dalvinovih utakmica, prije i poslije svašta se događalo. Navijači su uletavali na teren sa zastavama, klekli na centar terena i sa zastavom postavljenom na parket izmolili bi molitvu, “Oče naš koji jesi na nebesima”…

Foto:youtubescreenshot

Što je to značilo za partijske i državne strukture ondašnjeg režima nije ni potrebno ponavljati. No, što je represija bila na utakmicama veća to je atmosfera na Dalvinovim utakmicama bila žešća. Navijači su bili hapšeni i premlaćivani, ništa nije pomoglo. Na Dalvinu je uvijek bila ludnica.

Pad u amaterizam

Dalvin je ispao iz Prve lige, tavorio je kasnije u nižim rangovima natjecanja i na koncu se ugasio 1995. godine. No, obnovljen je 2001. godine i danas se natječe u nižoj hrvatskoj ligi – A2 jug. Pravi je amaterski klub koji se bori sa svim svojim poteškoćama kao i ostali slični klubovi diljem Hrvatske. I nema trenutka kada se povede razgovor o Dalvinu da se oni stariji ne prisjete slavnih sedamdesetih godine i karnevalske atmosfere na Dalvinovim utakmicama.

Razgovaramo tako s jednim Splićaninom koji je redovito išao na Dalvinove i Hajdukove utakmice. On sam tvrdi da je atmosfera na Dalvinovim utakmicama bila neponovljiva:

“Meni je na Dalvina bio prvi susret sa onim pravim navijačkim kopom. Velike zastave na štapu, ulazak na centar igrališta sa zastavon prije utakmice i prikrstit se na centru, prva skandiranja – Oj, Dalvine publika tvoja voli te”.

Dalvin je imao i svoju reklamu na televiziji i na filmskim žurnalima, o da. I to kakvu! Oni stariji sjetiti će se reklame za sok Pipi s glavnom rolom ljepotice Anom Sassom koja se pojavljuje na splitskoj plaži Bačvice. U toj reklami bio je i poduži insert koji pokazuju navijače Dalvina u deliriju… Sve ori i grmi!

Dalvin je nestao, pa se oporavljao, romantična priča o tom klubu polako je blijedila, sve dok jednom u Kupu Dalvin nije izvukao Zadar s kojim je trebao odmjeriti snage na domaćem terenu.

Mlađe generacije navijača koje su samo slušale i upijale priču o Dalvinu i atmosferi kakva je bila na njegovim utakmicama htjele su dokazati da su i one spremne i sposobne za takav spektakl. No, kad se mlađi hoće dokazati starijima tada zna biti i nevolja. I bila je… U uzavreloj atmosferi koju su pripravili navijači Dalvina netko je bacio staklenu bocu na terenu, boca se rasprsnula, sucima ništa drugo nije preostalo nego da označe – prekid, kraj.

U onom starom, ali i u novome Dalvinu su znanje stekli kasnije poznati košarkaši, Mlađan Tudor, Josip Puljiz i Bjelajac. Najpoznatiji igrači koji su bili igrali u kasnijem Dalvinu zacijelo su Dino Rađa, Joško Vranković i Ante Gregurević.

No, uz Dalvina sedamdesetih stasala je i jedna navijačka generacija koja je obilježila kasnijih petnaestak godina navijačkog pokreta, s Hajdukom, utjecavši pritom i na mnoge druge navijačke skupine. Velike zastave na štapovima, neprestano navijanje, stajanje tijekom cijele utakmice, bubnjevi i činele, sve se to na utakmicama Dalvina vidjelo po prvi puta. Bila je to simbioza sporta i emocije koja tako bolno nedostaje današnjim sportskim događanjima. Zato je ova priča i romantična i poučna.