OVI HRVATI SU TOTALNI HIT U DRŽAVI! Ne tako davno svi su ih pljuvali, a oni su im odgovorili podvigom koji je sve zatresao

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Ne tako davno, bilo je neugodno slušati, čitati sve te podcaste, tiskovine, portale, a sve samo na jednu temu koja se tiče sjajnog, nenadmašnog Igora Tudora:

“Pa gdje ste ovoga izvukli”, naprimjer.

Ili još bolje:





Čudesni start iz snova

“Neka se vrati u svoju Hrvatsku, Jugoslaviju, odakle li je već”

Sve smo to čitali na Twitteru, ostalim društvenim mrežama. A danas, nekoliko tjedana nakon što je otvorio svoje novo trenersko poglavlje, odnosi se to na temperamentni Marseille, totalno – dominira. I ne samo on, već cijela njegova ekipa Hrvata.

I novi izazov položio je s peticom. Još jedna pobjeda. Devet kola, sedam pobjeda i dva remija. Na tronu, trenutačno, ispred milijarderskog PSG-a.

Protutnjao je Tudor 3:0 protiv Angersa. S odličnom ocjenom obavlja svoj trenerski posao u Francuskoj, a sjajan je i njegov pomoćnik Hari Vukas.

Upravo je on bio na klupi, jer je Tudor odrađivao suspenziju zbog crvenog kartona.

“Ovo je velika pobjeda za nas, čestitam igračima. Teško se vratiti u natjecateljski ritam nakon 15 dana međunarodne pauze. Bila je to teška utakmica u prvom poluvremenu, ali mi smo uspjeli zabiti u pravo vrijeme.”, rekao je Hari Vukas nakon utakmice.









“Nismo primili gol, dali smo tri, privremeno smo prvi ne znam još koliko dugo, ali sve u svemu, jako dobra večer”

Ne tako davno radio je u Dugopolju, a sad maršira Francuskom! Čak se i zahvalio na poslu jednog od izbornika u HNS-u.

Vukas je bio izbornik U17 reprezentacije, ali kad je stigla ponuda Igora Tudora, lako je izabrao veliku pustolovinu.









“Tudor je bahat! Njegova komunikacija nije dobra”, govorili su njegovi kritičari, prije svega i francuski nogometaš Jeremy Rothen.

Da, možda Tudor ne govori “diplomatski” u svlačionici, možda mu netko treba “komunikacijski pomoći”, ali taj div iz Hrvatske definitivno zna što radi. Uostalom rezultati ne lažu.

I ne samo on, već cijela kolonija iz Hrvatske. Hrvatski treneri drže vrh u Francuskoj i to ne nakon jednog, dva kola, već nakon devet kola. I ono što je najveći kompliment Hrvatima, to se događa prvi put u povijesti Marseillea, nitko nikad nije imao ovakav zalet…