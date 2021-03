OVI DRESOVI SU HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Pogledajte zašto svi pričaju o Njemačkoj

Njemačka je slavila s 3:0 protiv Islanda u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nijemci su istrčali u novim Adidas dresovima koji su predstavljeni prije nekoliko dana.

Njemačka u novim dresovima zaigrati na Europskom prvenstvu, a protiv Islanda su premijerno prikazani na terenu.

Dominantna je crna boja te su mnogi oduševljeni kako dres izgleda uz brojne pohvale na društvenim mrežama.

This Germany kit is so clean 🖤 pic.twitter.com/cB62h5jj7e









— ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2021