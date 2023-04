‘OVI DANAS DIŽU MILIJUNE, A NAS SU KITILI ORDENIMA’! Hrvat kojeg pamti Beograd: ‘Ma nitko u ono vrijeme nije mislio na novac’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je jedan od najdominantnijih košarkaša kroz kasne sedamdesete i osamdesete godine prošlog stoljeća. Nesumnjivo, jedan od najboljih na svijetu. Hrvat, rođen u Mostaru karijeru je napravio u beogradskom Partizanu kojeg je dizao do najviših vrhova. I on je tema našeg feljtona o slavnim Hrvatima zaslužnim za promociju hrvatskog sporta…

Da, riječ je o Draženu Dalipagiću, košarkašu koji je imao toliki utjecaj na ovaj sport da je 10. rujna 2007. godine primljen u Kuću slavnih u američkom Springfieldu.

Egzistira priča da je za njega ranih sedamdesetih godina bila zainteresirana i zagrebačka Lokomotiva. Ali da je Partizan bio brži. Navodno, alfa i omega Lokomotive Mirko Novosel je za Dalipagića rekao „da takvih u Zagrebu ima nekoliko, a da ne može konkurirati Rajku Gospodnetiću”. Ako je to bilo tako, onda je to Novoselova životna greška.





Nadahnjujuća karijere legende

Karijera Dražena Dalipagića bila je nevjerojatna, impresivna, pa i danas je nadahnjujuća.

Rođen je 27., studenog 1951. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu je završio u Mostaru, a Višu pedagošku školu u Beogradu.

„U moje vrijeme u Mostaru nogomet u Veležu je bio svetinja i svi su klinci htjeli igrati nogomet. Košarku smo tada nazivali sportom za djevojčice. Kada sam naglo izrastao, otišao sam na rukomet i da se taj naš klub nakon dvije godine nije rasformirao, možda nikad ne bih ni zaigrao košarku. Ovako sam pak otišao za starijim bratom, a naši roditelji nisu imali pojma da ja igram košarku sve dok jednom na lokalnom radiju na vijestima nisu rekli da je Lokomotiva nekog pobijedila i da su najbolji bili braća Dalipagić”, sjećanja su ovog košarkaškog velikana.

Čudesno, ali istinito. Košarku je zaigrao tek s 19 godina. Iz mostarske Lokomotive otišao je u beogradski Partizan i već za dvije godine je zaigrao za reprezentaciju bivše države koja je je bila svjetski jaka.

Igrao je za beogradski Partizan u tri navrata (1971–78., 1979–80., 1981–82.), venecijanski Reyer (1980–1982. i Giomo (1985–1988.). Oh da, nastupao je za madridski Real (1982–1983.), Udine (1983–1985.), veronski Glaxo (1988–1989.) i Crvenu zvezdu (1990–1991.). Kakva klupska dugotrajna karijera!









Pazite sad ovo, igrajući za Reyer u sezoni 1981/82. postizao je u prosjeku 42,9 koševa po utakmici, u vrijeme dok trica nije bila uvedena. K tome, 25. siječnja 1987. postavio je rekord talijanske A1 lige po broju koševa na utakmici. To je bilo protiv Dietora iz Bologne, kad je postigao 70 koševa.

Upalo vam je sigurno u oči da je bio član madridskog Reala. To je bio prvi stranac u povijesti Reala da nije bio Amerikanac. Kasnije su Dalipagiću za društvo u Madrid, u postavu Reala doveli i Mirzu Delibašića iz Bosne. Toliko je bila kvalitetna košarka u bivšoj Jugoslaviji.









Dražen Dalipagić se usavršio do najboljeg strijelca reprezentacije bivše SFRJ svih vremena (3131 koš za 13 godina), ali i za najboljeg strijelca Partizana u povijesti tog kluba (8278). Sa svojim karakteristikama, a to su odraz s mjesta od 90 centimetara i preciznom rukom i unatoč velikoj efikasnosti slovio je baš kao nesebičan igrač. Da, u svoje vrijeme je bio jedan od najboljih na svijetu.

Umnogome zahvaljujući njemu koji je igrao i s Krešom Ćosićem, Mokom Slavnićem, spomenutim Delibašićem, Draganom Kićanovićem, Željkom Jerkovom, reprezentacija Jugoslavije je na velikim natjecanjima redovito osvajala medalje.

Za Jugoslaviju je Dalipagić odigrao 243 utakmice i osvojio brojne medalje na raznim takmičenjima. Na europskim prvenstvima tri zlatne medalje, na svjetskim prvenstvima četiri medalje (srebro, 1974, zlato 1978, bronca 1982 i 1986), što je međunarodni rekord.

Usto treba dodati i tri medalje s olimpijskih igara (srebro 1976, zlato 1980, bronca, 1984). Igrajući za Partizan proglašen je za najboljeg košarkaša Europe 1977., 1978. i 1980. godine.

I danas se zna katkad pojaviti u medijima, uvijek sa zanimljivim razmišljanjima. O suvremenoj košarci ima specifično mišljenje:

„Današnji igrači dobivaju milijune, a mi smo dobivali nacionalna priznanja. No, nema veze, nitko u ono vrijeme nije mislio na novac. Igrao sam u mostarskoj Lokomotivi, to je četvrta liga, i nitko me živ nije znao”.

Talijanski košarkaški list Superbasket mu je dvaput dodijelio nagradu Mr. Europa 1977. i 1978. godine, nagradu namijenjenu najboljem europskom košarkašu, bez obzira na to igra li u Europi ili ne. Pa je 1980. je godine dobio košarkašku nagradu Euroscar, nagrada je to koja spaja uspjeh sportaša s njegovim fair-play pristupom.

Uostalom, pogledajte ne tako davnu izjavu Dražena Dalipagića.

„Evo, sjećam se za vrijeme bivše Jugoslavije još dok sam igrao u zadarskim Jazinama, i kad sam izvodio loptu sa strane, Zadrani su me pljuvali, pa što? Ne zamjeram im ništa, jer su me znali nagraditi i za dobar potez. O zadarskoj publici ne mogu reći ništa loše! Evo jednog primjera, naime, Zoran Moka Slavnić, nije bio miljenik publike u Jazinama, ali kao smo došli u Zadar igrati protiv njih neku europsku kup utakmicu, on kao trener Atlasa, a ja kao sportski direktor, Moka je dobio pljesak od tri minute. Da, i ja sam dobio pljesak te iste publike”.