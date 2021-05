OVE RIJEČI KOŠTALE SU GA SUSPENZIJE: Koeman se nije mogao suspregnuti komentara

Barcelona baš kao i Real nije uspjeli prestići Atletico na vrhu Primere, mada su do 63. minute imali vodstvo koje je značilo prvo mjesto na tablici.

Granada se na žalost po Barcu nije držala planove je prvo Machís izjednačio a onda je Molina donio iznenađujuću pobjedu na Camp Nou.

Razvoj situacije na terenu kod prvog gola Granade je razljutio trenera Barce koji je nešto dobacio sucu, a ovaj ga je nagradio isključenjem.

Odmah ga suspendirali

Koemean je bio dosta šokiran tom spoznajom, a još ga je više šokirala kazna koju mu je odrezala La liga zbog ipak bezazlene izjave.

Naime u zapisniku nakon utakmice stoji kako je trener Barce četvrtom sucu prokomentirao “kakav lik”, vjerojatno pod time je mislio na glavnog suca susreta Fuertesa.

Tako je Koeman zbog svog “dugog jezika” dobio dvije utakmice zabrane vođenja s klupe, a to je pet kola prije kraja prvenstva dosta nezahvalno pošto su utakmice nezgodne za Barcu.

Naime Koeman će suspenziju odraditi protiv Atletico Madrida i Valencije, a za te dvije utakmice sigurno se ne može reći kako su lagane, isto kako nije bilo protiv Granade.

Ronald Koeman has been suspended for two games after getting sent off against Granada ❌❌ pic.twitter.com/yoyiQV0SqK

— Goal (@goal) April 30, 2021