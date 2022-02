OVAKVU DRAMU NISMO NIKAD IMALI: Osijek još uvijek najveća prijetnja Dinamu, ljute li se u Hajduku na ovom zaključku?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Netko bi mogao pomisliti da je Rijeka porazom u Osijeku ispala iz utrke za naslov prvaka. Dobro, možda su joj šanse nešto manje, da je osvojila bod protiv jednog od direktnih suparnika „akcije„ bi joj kud i kamo bolje stajale.

No, situaciju u našem nogometnom prvenstvu, poslije 3-1 Hajduka protiv Slaven Belupa i 1-0 pobjede Osijeka u dvoboju s Rijekom, ne smije se gledati samo kroz utrku za naslov prvaka. Ni slučajno…

Jer, naš prvak ide u kvalifikacije za Ligu prvaka, a drugoplasirani i trećeplasirani će u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Onaj koji će biti četvrtoplasirani neće ići nigdje!

Rijeka sigurno neće pristati na tu ulogu. A da je na vrhu situacija zapetljana – jest. Dinamo jest prvi s 49 bodova, Osijek ima 46, Hajduk 44 i Rijeka 43. S time, da ne zaboravimo, Hajduk i Dinamo moraju odigrati zaostali međusobni splitski derbi.

Dakle, još se svašta može zbiti, a Rijeka će se svesrdno truditi zagorčati život svakome, pa i ovima s vrha, samo da ne bude na kraju tek četvrta.

Ovu nedjelju vidjeli smo iznova goropadni Hajduk koji je predstavio Nikolu Kalinića, ali i pokazao da nije on jedini uz Livaju koji vrijedi. Opčinio je mladi Sahiti, ali i Grgić koji je triput preorao teren i sudbina ga je nagradila prekrasnim golom.

Hajduk očito igra dobro u kontinuitetu i to mu je u ovome trenutku najveći forte. Da je kojim slučajem u subotu Gorica izdržala protiv Dinama u Maksimiru sada bi na vrhu bila nikad viđena gužva. Što bi pasalo Osijeku i Hajduku.

Ovako, Dinamo još uvijek najbolje stoji i ovisi sam o sebi.

Osijek je u derbiju nadvisio Rijeku, baš zasluženo. Iako je postigao gol kroz niz nesretnih okolnosti po Rijeku, najborbenji Čestić je zabio autogol, a najbolji na terenu vratar Dabrović nepotrebno je istrčao i odbio loptu prema nesretnom strijelcu autogola.

Rijeka koja voli napadački nogomet u Osijeku se s napadom jedva susrela. Je li joj to bila namjera ili ju je Osijek baš stisnuo u šake? U finoj atmosferi Gradskog vrta Osijek je s ovom pobjedom pokazao da je još uvijek najopasniji konkurent Dinamu u borbi za naslov prvaka. Iako će se na taj zaključak navijači Hajduka zacijelo naljutiti…

Ipak, ne zaboravimo nešto. Hajduka će se i te kako još pitati. Ta, Hajduk ima još tri utakmice protiv Dinama. Kako li će se tu bodovi podijeliti? Te ishode će s nestrpljenjem čekati i Osijek. Naravno, i Rijeka.

Da, zanimljivo nam je, čak i dramatično prvenstvo. I neka je. Pustimo sad naačke sklonosti. Ovakvu „makljažu„ na vrhu nikad nismo vidjeli. Kroz takve utakmice kale se i igrači i treneri, a i navijači podižu letvice svog standarda, mislimo na ono što očekuju od svojih momčadi.

Dakle, niti je Rijeka otpala, nitii je Dinamo siguran, niti se da što prognozirati. Čeka nas ludilo!