OVAKVE STVARIO RADIO JE SAMO KOSTELIĆ: Slovenac priredio senzaciju u spustu!

Autor: HINA/LV

Slovenski skijaš Martin Čater senzacionalni je pobjednik spusta za Svjetski kup u francuskom Val d’Isèreu, a do uspjeha karijere stigao je sa startnim brojem 41.

Čater (25) je do prve pobjede u karijeri došao sjajnom vožnjom, a pomogla mu je i sreća jer se u francuskom zimovalištu u vrijeme kad je startao pojavilo sunce, a staza postala brža. Slovencu je najbolji rezultat u Svjetskom kupu do danas bilo šesto mjesto u kombinaciji iz Wengena 2019.godine. On je i treći Slovenac koji je pobijedio u spustu nakon Andreja Jermana i Boštjana Klinea.

Drugo mjesto osvojio je Austrijanac Otmar Striedinger s 22 stotinke zaostatka,a treći je Švicarac Urs Kryenbühl (+0.27).

Nastup Martina Čatera podsjetio je na onaj Ivice Kostelić kad je u Aspenu u slalomu 2001. došao do pobjede sa startnim brojem 64.

U ukupnom poretku vodi Francuz Alexis Pinturault s 276 bodova, Švicarac Marco Odermatt je drugi s 265, a treći je i dalje sjajni Filip Zubčić s 208 bodova.