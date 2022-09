OVAJ VATRENI TOTALNO JE ZALUDIO EUROPU! Već vrijedi 150 milijuna kuna, ali to je ništa koliko mu procjenjuju…

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Ako su bili u panici što u eri “nakon Modrića”, čini se da nema tih opasnosti, jer tu su neki novi “klinci” predvođeni jednim draguljem – Lovrom Majerom.

Nije tajna da ovaj 24-godišnjak, koji igra sjajno u svojoj drugoj sezoni u Rennesu, pobuđuje sve više interesa velikana. U hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji je u užoj rotaciji, bio je prva zamjena u vezi i pokazao se to kao pun pogodak.

Zabio je gotovo odmah po ulasku u utakmici protiv Danske, pokazao se kao istinski pravi joker.





Veliki napredak

Transferi? Dugo se pričalo o zanimanju madridskog Atletica za njega, ali na kraju je on ostao u Rennesu. No, teško je vjerovati da ga francuski klub neće prodati u ljeto sljedeće godine, možda već i nakon Svjetskog prvenstva s obzirom na to koliko je zanimanje velikih klubova za njegove usluge.

Naime, u Italiji se, primjerice, pojavila priča o zanimanju Juventusa za njega, a tom je prilikom Majerov zastupnik za talijansko tržište, Marco Busiello, dao zanimljivu izjavu za Tuttosport.

“Lovro Majer raste eksponencijalno, postao je važna karika u igri hrvatske reprezentacije i definitivno je idealni ofenzivni veznjak za sve najveće klubove. Čak i za Juventus, zašto ne?”

Potom je rekao i ovo:

“No, u ovom trenutku, nema nikakvih kontakata s velikim klubovima, a sve zato što Rennes ne želi razgovarati o transferu. Bilo je nekih upita za njega od velikih klubova, ali su Francuzi sve zaustavili”, izjavio je Busiello.

Majer je u ljeto 2021. godine prešao iz Dinama u Rennes za inicijalnih 12 milijuna eura. Trenutno ga Transfermarkt procjenjuje na 20 milijuna, ali cijena bi mu trebala biti puno, puno veća.









U svakom slučaju jedan je od onih igrača koji bi mogli itekako eksplodirati u Kataru, a onda je cijena samo “nebo”, nadamo se da će tako i biti…