OVAJ JE ŽESTOKO POTROŠIO SVE KREDITE! Hajduk šepa, ali toliko su se puta opekli da su oprezni s njim!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk je tu negdje pri vrhu, još uvijek slovi kao jedan od kandidata za osvajanje naslova. Momčad je ojačana radom sportskog direktora Mindagugasa Nikoličiusa, tog očito s igračima elokventnog Litavca. Unatoč tri očigledna razočaranja, domaćih poraza na svom terenu protiv Osijeka i Rijeke i senzacionalne eliminacije u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu protiv kazahstanskoog Tobola – u dvobojima protiv slabijih suparnika Hajduk ne čini greške.

Dovoljno je to što je pri vrhu prvoligaške ljestvice da bi se navijači nadali da bi ovo naposljetku ipak mogla biti Hajdukova sezona. No, jedna činjenica govori dovoljno sama za sebe. Hajdukov još uvijek relativno visok let u domaćem prvenstvu zasluga je samo jednog čovjeka, sjajnog napadača Marka Livaje.

Pritom, uz sve pohvale za učinjeni posao sportskog direktora Nikoličiusa sve su glasnije kritike prema treneru, Šveđaninu Jensu Gustafssonu. Jer, Hajduk jednostavno igra teško, sve ovisi o jednom čovjeku. Pa, ako se kojim slučajem Livaja prehladi, ili ozlijedi kao prije dvoboja s Tobolom, momčad gubi na vjerodostojnosti i ubojitosti.

Nisu zadovoljni trenerom

A to znači samo jedno. S mnogo novih igrača, s još uvijek neautomatiziranim akcijama i prekidima, s propusnom obranom – Hajduk ne ulijeva povjerenje da bi mogao izdržati u utrci za naslov do kraja.

Da, navijači nisu zadovoljni trenerom. I što napraviti. Promijeniti ga, ne pružiti mu priliku? Čekati ga? Hajduk se toliko puta kod trenera opekao da u upravi zacijelo ne znaju što napraviti.

Evo jedan podatak, Hajduk je u posljednjih 20 godina čak 45 puta promijenio trenera. Da, dobro ste pročitali. Još groznije zvuči podatak da je u zadnjih pet godina promijenjeno čak 16 stručnjaka na klupi. Treneri su u Hajduku kao čarape. A u tih 20 godina, ili zadnjih pet, svejedno je, Hajduk se stropoštao kvalitetom i uspjesima…

Spomenut ćemo samo neka imena koja su bili na Hajdukovoj klupi, zaista nema smisla spominjati sve, bio je to na klupi Hajduka Zoran Vulić, Igor Tudor, Igor Štimac, pokojni Stanko Poklepović, Ćiro Blažević, Hari Vukas, Goran Vučević, Marijan Pušnik, Blaž Slišković, Eduardo Reja, Siniša Oreščanin, Željko Kopić, Mišo Krstičević, Boro Primorac, Joan Carillo, Damir Burić, Ante Miše, Sergije Krešić, Ivan Pudar, Luka Bonačić, Krasimir Balakov, Ivan Gudelj, Ivan Katalinić, Nenad Gračan, Slaven Bilić…

Jens Gustafsson sad na raspoložbi ima dobre igrače. I očekuje se i rezultat, koji ne može doći bez prepoznatljive i kvalitetne igre. A tu Hajduk još uvijek šepa. Uprava još uvijek čvrsto stoji iza njega, a što i drugo može napraviti. Niti ima dobrih slobodnih trenera na tržištu niti bi bilo korektno nastaviti u istom tonu. Najlakše je mijenjati trenera. Hajduk je to već odavno usavršio i boljitka nije bilo.









Pa se zasad ide na pružanje povjerenja Gustafssonu. No, kad je već o tome riječ, to nije povjerenje prema Gustafssonu već prema – Marku Livaji. On drži Hajduk visoko.

Sjećamo se što nam je jednom rekao Zoran Vulić, Hajdukva igračka i trenerska legenda:

“Hajduk je u petnaestak sezona promijenio hrpu trenera, više od trenera po sezoni, a nekad tijekom sezone i tri stručnjaka je promijenio. Dakle, nedostaje kontinuitet. Opet, ako stalno mijenjate trenere to znači da nešto i s igračkim kadrom nije dobro. Čekanje na dobre igre ili trofej rađa nervozu i u toj igri svi gube”.

Ima i jedna anegdota oko Šveđanina Jensa Gustafssona. Kada je stigao u Hajduk kao novi sportski direktor Nikoličius je rekao da Hajduk više neće tražiti i angažirati igrače čiji se podaci mogu provjeravati samo na google tražilici. I zaista je radio tako, doveo je u klub znane igrače, one koji već iza sebe imaju i domet i lijepu karijeru. Jedino se, eto, potrefilo da se trebalo „guglati” za trenera Gustafssona.









Njegova karijera i dometi su zaista skromni, radio je u švedskom Halmstadtsu, Norrkopingu, AIK-u i kratko bio izbornik mlade švedske vrste. Čak su i u Švedskoj bili iznenađeni kada su čuli da Gustafsson ide u Hajduk. Zaista je pitanje kako su u Hajduku došli do ovoga trenera, koji su mu bili aduti u pregovorima, koja vizija i koje predispozicje uopće ima da vodi Hajduk u turbulentnoj sezoni s dobrim igračima do određenog cilja. A Hajduk, ovosezonski, koji je toliko uložio u prvu momčad, jedini cilj može biti naslov prvaka.

Sljedeća utakmica Hajduka je u Osijeku. Koji je dobio Hajduka u Splitu. Ako bi Gustafsson ovoga puta taktičkom vizijom i manevrom zaskočio Bjelicu dobio bi nešto od već komada izgubljenog povjerenja.