OVAJ IGRAČ MORA SE POD HITNO UOZBILJITI! Zar s pola ‘gasa’ da nam ovo rade, a ona scena će se pamtiti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nogometne utakmice determiniraju jedan, dva, rijetko kada koji događaj više. Dinamo je na svom travnjaku u prvoj utakmici svoje skupine Europske lige sam sebe porazio protiv engleskog West Hama (0-2). To je najprecizniji zaključak. Doslovce, dvije početničke greške, kakve ne čine ni pioniri početnici u debitantskom nastupu otklonile su sve sumnje tko će biti pobjednik ovog sraza. Dinamo se jako West Hamu sučelio oprezno, ali što to vrijedi kada se pogriješi u posve bezazlenog situaciji…

To kako se nerijetko u obrani nonšalantno i presigurno ponaša Francuz Theophile-Catherine već dugo iritira navijače, a sada ih je doveo do bjesnila. Takvu je prekratku i sporu loptu vraćao vratar Livakoviću, takva lopta se ne dodaje niti neprijatelju, da je neminovno moralo doći do debakla. Livaković do lopte nije ni mogao stići, a sve je pratio krajičkom oka Michail Antonio, zaletio se, stigao do lopte i West Ham je poveo u 22. minuti.

Prije toga jest engleski klub pomalo dominirao, ali nije bio opasan. Dinamo si je sam iskopao jamu u koju je naglavačke upao. Hajd’ ti sad stiži minus nakon ovakve parodije vlastite obrane. Padne ti samopouzdanje, podigne ti se bijes, a suparnik dobije krila.

Dinamo nije bio dobar, naprotiv. Čak je možda i razočarao u tom prvome dijelu. No, lako se mogao izvući barem u tom dijelu igre neokrznut da se nije dogodila ta nimalo smiješna greška. Očito je i treneru Krznaru prekipjelo, pa je tamnoputog Francuza na odmoru ostavio na klupi i uveo Deni Jurića.

Šok za šokom na Maksimiru

Početkom nastavka Dinamo je ipak pokazao drugo, nešto raskošnije lice, imao je i posjed lopte i nešto je kuhao pred vratima engleske momčadi. Čak je i Petković podsjetio na stare dane nekim minijaturama. Osjetilo se u jednom trenutku da bi Dinamo mogao doći do poravnanja. Ali, kako, kad se opet dogodila greška, ništa manja nego ona Theophile-Catherinea.

Samo je sada nesretnik bio Šutalo, umjesto Petkoviću koji je bio pokriven dodao je loptu Declan Riceu. Bilo je to točno na centru, Rice se, pak, s loptom zatrčao sve do Livakovića, došao mu postrance i prizemnim udarcem izbliza loptu mu poslao kroz noge.

Šok za šokom morao je ostaviti traga na Krznarovoj momčadi. Jest, krenula je i nakon drugog gola još otvorenije, Ivanušec se izborio za šansu, sve je to letilo unaokolo engleskog gola, ali i kod Dinamovih navijača više nije bilo nade za bolji rezultat. Englezi su smirili igru, iskusni kakvi jesu znali su da je to – to! Dvije greške suparnika lako su kapitalizirali, s pola snage, s malo truda došli su do pobjede protiv momčadi koja je ne tako davno unakazila njima susjedni Tottenham Hotspur. Pa, gdje ćeš bolje?

West Ham nije igrao naročito, pa niti naš Nikola Vlašić u njegovim redovima. Utakmicu su jednostavno odlučile traljave greške Dinamovih igrača, kasnije se u seriju grešaka ubacio i Danac Lauritsen, samo nespretnošću Antonia nije primljen treći pogodak.

Da, moramo pritom znati da su greške i sastavni dio igre. Da nema grešaka u nogometu nikad ne bi bilo niti jednog pogotka. U Dinamu sada to dobro znaju. Samo se nadamo da će doći dan u ovosezonskoj Europskoj ligi da će Dinamo koristiti i tuđe greške.









Postoji i termin – prisiljene greške. One se čak i mogu opravdati. Samo sada je kod Dinama bio problem da to nisu bili ni prisiljene greške. Nego – forsirane. S vlastite strane!