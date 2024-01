Ovaj Hrvat postao je neočekivani junak nacije: ‘S njim imamo pravo na nadu, zaslužili smo je’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da, bio je tužan naš legendarni rukometaš Mirza Džomba nakon poraza naše reprezentacije protiv Francuske (32-34), ali ne i očajan. Odmah nam je objasni oda nitko ne smije biti očajan nakon partije Hrvata protiv jakih Trikolora…

“Nesretan sam, ali nisam u gabuli. Ne osjećam se bespomoćno i ljuto. Naša reprezentacija odigrala je jako dobru utakmicu. Vjerujte mi. Takva srčanost i borbenost krijepi srce, osjetio sam to. Vidite, tijekom utakmice dvaput smo otpisali naše rukometaše i oni su se oba puta vratili. To nemože svatko, napose protiv silnih Francuza čija se forma uzdiže kako traje turnir.”, rekao je i dodaje:

“Šteta da ih nismo izbacili iz ‘zone komfora’ kada smo mogli. Jest, griješili smo, ali tko neće griješiti u utakmici takvog jakog ritma. Vidim da imamo budućnost, zadovoljan sam ovim nastupom”.

Kuzmanović ga oduševio

Pa nam je Džomba, nakon što je ulovio dan nakon prvih dojmova rekao: “Sve je bilo na razni, napose naš vratar Kuzmanović. On nam je omogućavao potjeru za zaostatkom. A vjerujte mi kao bivšem igraču, najteže je juriti rezultat.”, kaže i nastavlja:

“Da smo mi barem na trenutak poveli protiv Francuza vidjeli biste onda kako bi se oni ponašali kad bi im ‘voda ušla u uši’. Nažalost, to se nije dogodilo, a malo je falilo. Imali smo malo previše tehničkih grešaka i možda je to bio jezičac na vagi. Ali, igralo se hrabro i junački, neću pretjerati, nije odlučilo nešto veliko, nego nijanse. I zato je osjećaj nakon ove utakmice, unatoč tuzi nekako solidan. Imamo pravo na nadu, a zaslužili smo je”.

Koliko su Francuzi, a to se osjetilo gledajući utakmicu, u kompletu fizički jači od naše reprezentacije? Ovo nam je rekao: “Dobro ste to primijetili. Mislim da su za četvrtinu, ili tridesetak posto snažniji fizički od naših igrača. No, ne presuđuje uvijek fizika, makar je komparativna prednost. Ima tu riječi kada se prelama utakmica i u iskustvu, nadahnuću i uigranosti.”

Dobro je bilo

“Francuzi su one teške, odlučujuće, prelomne pogotke zabijali dodavajući loptu pivotu ili s udarcima – Memu. Čovjeka koji je i toliko atraktivan i toliko dobar, da je u ovome trenutku jedan od najboljih na svijetu. Evo, već se bolje osjećam kada prevrtim u glavi cijelu utakmicu. Ajmo, ne biti ni tužni, dobro je to bilo”!









Hrvatska nastavlja svoju turneju, već u subotu na redu je Mađarska. Sad dobiti sve do kraja i u polufinale, nema druge…