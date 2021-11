OVAJ HRVAT MOŽE SATIMA STAJATI I DAVATI AUTOGRAME! Zadnjim vlakom stigao je do trona!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iskupljenje! Dinamo ima priliku ne za osvetu, već baš za iskupljenje. Dvoboj protiv bečkog Rapida, drugi u dva tjedna intrigira upravo zbog Dinamovog prelakog poraza u prvoj utakmici. Iako je naš prvak slovio kao favorit, napose nakon dobre gostujuće predstave i pobjede protiv Genka.

Slom i raspad Dinama u Beču bio je šokantan, pa se postavilo i pitanje znanja i stručnosti trenera Damira Krznara. Upravo je on, zacijelo, najmotiviraniji da se Bečanima uzme mjera i da Dinamo ostane u utrci za drugu poziciju u skupini Europske lige.

Može li to Dinamo? Dva veterana, iz Dinamovih sedamdesetih i osamdesetih godina, od kojih je jedan i postao legenda bečkog Rapida, smatraju da može:

Dinamo bio neraspoložen

„Ne dobije u nogometu uvijek bolji, tako ja gledam na prvu utakmicu u Beču. Dinamo je bio ne samo rezerviran nego i preoprezan. Učestale greške u obrani plod su tog opreza. Držim da se trebalo riskantnije krenuti prema gore i pokazati suparniku da ga se ne bojimo. Pa, onda vam u tom pretjeranom oprezu greška i raspadnete se„, mišljenje je Drage Vabeca.

Dinamo je zaista u Beču izgledao neraspoloženo. Protiv kluba u kojem su sjajili nekdašnji Dinamovci Zlatko Kranjčar i Petar Bručić – Dinamo doslovce nije postojao. Hmmm, ima još jedan Dinamovac koji ima korijenske veze s Rapidom. Sin Zlatka Kranjčara, Niko, počeo je igrati nogomet baš na Hanappi stadionu, prateći oca na treningu. A trenirao ih je purger Otto Barić. I doveo Rapid do finala Kupa pobjednika kupova, gdje su nesretno izgubili protiv tada silno jakog liverpulskog Evertona, 1985. godine.

„Ide Bručić Petar kao vjetar„, glasovita je bila opaska legendarnog komentarora Radio Zagreba, Ive Tomića. Baš je Petar Bručić legenda i zagrebačkog i bečkog kluba. I danas, sam priznaje, kada dođe u Beč na utakmicu mora stajati mirno i satima davati autograme. Takav je dojam on ostavio u Rapidu. Bručić je za Rapid odigrao 118 utakmica, u pet sezona zabio je šest golova, osvojio dva naslova prvaka, četiri kupa te igrao finale Kupa pobjednika kupova 1985. godine, u kojem je Everton bio uspješniji.

„I danas mi je žao zbog toga. Izgubili smo finale s 3:1, ali za nas sam dolazak u finale je bio golem uspjeh. Igrali smo protiv velikog Evertona koji je u to vrijeme bio odličan„.

Petar Bručič živi ne relaciji Jarmina – Vinkovci – Zagreb – Beč. Na prvu utakmicu nije otišao u Beč, i njega koči ova pandemijska depresija. Drži da se Dinamo možda isuviše uplašio imperativa utakmice.

Previše početničkih grešaka

„Greške, bilo je previše grešaka, baš početničkih. A Rapid je igrao baš dobro, i mene je iznenadio. U takvom srazu raspoloženog i neraspoloženog suparnika i nije moglo završiti drugačije. Ovu utakmicu ne treba gledati kao na klasični uzvrat, nego kao na nastavak natjecanja, i Dinamo i Rapid imaju šansu biti drugoplasirani u skupini. Dinamo ima vrijednu pobjedu iz Belgije, šteta što je nije kapitalizirao u Beču. Malo je teško shvatiti takva dva različita izdanja Dinama iz Genka i iz Beča. Ali, i Genk je činio na svom terenu greške kao Dinamo u Beču. Tako je to u nogometu, greške su sastavni dio igre. Svaki je gol plod neke greške„.

Kako je Petar Bručić uopće završio u bečkom Rapidu. Prije toga imao je sjajnu ponudu njemačkog Stuttgarta, ali se posao nešto zakomplicirao. Pa se pojavio „herr Otto„…

„U to vrijeme Barić je često dolazio u Zagreb pa me je jednom upitao bi li prešao kod njega u Rapid. Prihvatio sam, jer mi je to bio gotovo posljednji vlak, imao sam tada 29 godina. Tadašnji predsjednik kluba nije baš bio zadovoljan, budući da nisam imao baš neku figuru za njegove pojmove, ali ubrzo nakon jedne utakmice priznao je da je Barić dobro napravio kada me je doveo„, danas priča Bručić.









Za koga će navijati?

„Srce ne vara, za Dinamo. Ipak je to moj najdraži klub koji mi je dao afirmaciju i najljepši trenutak karijere, ono osvajanje naslova prvaka Jugoslavije 1982. godine. I za Rapid me vežu predivne uspomene, tamo samo proveo divno razdoblje karijere, a kažu da sam u tih šest godina postao jedan od najvećih igrača u povijesti kluba„.