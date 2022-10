OVAJ HAJDUK BIO JE DRUGAČIJI NEGO DAMBRAUSKASOV: Nije to bilo naročito, ali više se mislilo na napad nego na obranu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk je na Rujevici pobijedio Rijeku, strijelac jedinog i odlučujućeg pogotka bio je Awadziem u nastavku. Svaka pobjeda u gostima je vrijedna, tako i ova Hajdukova. No,s obzirom u kakvoj je Hajduk situaciji ovu pobjedu protumačiti kao nekakav izlazak iz rezultatske krize bilo bi i pretenciozno i glupo. Tim više, jer Rijeka već godinama nije bila tako slaba, bezidejna i površna u igri.

Makar, trudila se protiv Hajduka, imala i neke zgode dok nije došao jedini gol. S druge strane Hajduk je izgledao malo drugačije neko kod trenera Dambrauskasa. Na što mislimo? Jednostavno, bio je više napadački orijentiran, linije su bile visoko povučene,napadalo se,a nije se čekalo na grešku suparnika. Pleo je tako Hajduk u prvome dijelu, dominirao većim dijelom. K tome, ovi trener Hajduka najozbiljnije računa na mladog Biuka, za razliku od prethodnika, pa se čak i većina napada planira preko njega. Iako to nije ništa naročito, izgledalo je bolje nego u onih nekoliko zadnjih Dambrauskasovih utakmica.

Slično je bilo i u nastavku, sve dok Hajdukova kombinatorika i premoć nije urodila golom Awadziema. Nema sumnje, Hajduk je zasluženo poveo u 51. minuti, ali se i nije povukao u obranu. Nije težio kalkulaciji, nego je pokušavao igrati, a Rijeka je s odmakom vremenom morala preuzeti rizik i sa svim igračima krenuti gore.





Pa su se tako u zadnjoj trećini utakmice događaji počeli zbivati u Hajdukovoj polovici. Rijeci, pak, nedostaje kvalitete, bili su to juriši bez plana i programa. Doda li se, k tome, i ukupnih 32 prekršaja na ovoj utakmici tako je jasno da je ritam bio poprilično spor.

Hajduku će ova pobjeda doći kao ohrabrenje, a Rijeka teško može izbjeći očaj. U dosadašnjem prvenstvu ima samo jednu jedinu pobjedu. Što se ne pamti u ovome klubu.

Zaključimo, Rijeka je odigrala bolju utakmicu nego zadnjih pet-šest, ali ni to nije bilo dovoljno da ugrozi Hajduka. A Hajduk? Izgledao je puno ofenzivniji nego prije, a to navijači vole. To vole svi navijači na svijetu.