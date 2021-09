OVAJ ČUDESNI DRAGULJ ZNA SAM RIJEŠITI PROBLEM! Ali Torcida ima sve veći problem s trenerom, evo zašto!

Autor: Andrija Kačić Karlin

I loša utakmica može biti na svoj način zanimljiva. Hajduk je kao apsolutni favorit rješio (1-0) autsajdera Lokomotivu. Teško i naporno, a opet je junak bio Marko Livaja. Gol odluke, dragocjen i toliko željen uslijedio je tek u 81. minuti. Jako dobar ubačaj Mlakara s lijeve strane predosjetio je Livaja, na rubu zaleđa utrčao je u prostor i glavom skrenuo loptu u mrežu.

Kontrola VAR-a za taj pogodak je dugo, predugo trajala, sudac Bebek je minutama čekao izvješće iz sobe s ekranima. Što je diglo živac i Livaji i Hajdukovim igračima i publici na stadionu. Jer, u prvome poluvremenu Livaja je bio srušen u kaznenom prostoru, očekivalo se suđenje jedanaesterca ili u najmanju ruku VAR provjera. No, Bebek je dao signal za nastavak igre, bilo je to jako čudno. Jer, situacija s padom Livaje nije se dala tek tako lako razjasniti.

Stoga je kasnije provjera Livajinog gola tako naljutila sve koji su u i za Hajduka.

Ukazao se Livaja

Sve do tada, do tog gola pred kraj utakmice, Hajduk se jako mučio. Jest, imao je posjed, napado jalovo, kombinirao mahom neuspješno. Pritom, jedini pravi „zicer„ je imala Lokomotiva, to što je sredinom nastavka promašio Pivarić s četiri metra ispred već posrnulog Kalinića spada u domenu znanstvene fantastike.

I kad se već u Splitu počela gubiti nada opet se ukazao Livaja. Koji se nije obeshrabio nakon što je koju minutu s dvadesetak metara pogodio vratnicu. Iznova se pokazalo da je Livaja istinski dragulj u Hajdukovoj momčadi koja još uvijek ima podosta rupa, napose u organizaciji igre protiv suparnika koji se zna braniti.

Hajduk bi, ako misli jurišati na naslov prvaka, protiv ovakvih suparnika morao igrati tečnije, do pobjeda dolaziti lakše. Hajduk se u zadnjim sekundama grčevito branio, može se reći da je pobjedu spasio Kalinić.

Još nešto, navijači su sve ljući na trenera Hajduka, Šveđanina Jensa Gustafssona. Upravo zbog te mlakosti u igri. K tome, neshvatljiva je bila izmjena Sahitija u poluvremenu, odmijenio ga je Vukovićem. Sahiti je u prvih 45 minuta bio najopasniji Hajdukov igrač.

No, sve je dobro kad imaš Livaju. Čovjek jednostavno zna sam riješiti problem. Hajduk je pri vrhu ljestvice, ruku na srce, ponajprije zbog učinka Livaje. Za nešto više Livaji će se morati pridružiti i suigrači.