OVAJ ARGENTINAC TUĐMANA JE DIRNUO U SRCE! Franjo je bio u šoku kad je vidio da ih nema, a neki kažu da je to spasilo ‘kockice’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Hrvatskoj je rat bio daleko od završetka, a 4. lipnja 1994. godine Hrvatska je u Zagrebu igrala prijateljsku utakmicu protiv Argentine koja se spremala na nastup na svjetskoj smotri nešto kasnije u Sjedinjenim Američkim Državama. Na tom prvenstvu je Maradona odigrao sjajnu rolu, no zbog pronalaska dopinga u krvi bio je potom doživotno suspendiran. Upravo se vašem novinaru Maradona kleo da će “zauvijek prestati s destruktivnim ponašanjem”. Bilo je to samo mjesec dana ranije.

U reprezentaciju je za tu lipanjsku utakmicu ‘94 protiv Hrvata nakon dugo vremena kooptiram baš Maradona koji se nogometu vratio u Sevilli gdje je igrao s Davorom Šukerom.

Toj utakmici posebno veselio pokojni prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.





Maradona na grobu

Dakako, bio je u loži, a jako je bio razdragan kada je čuo da je Maradona prije utakmice posjetio grob košarkaša Dražena Petrovića koji je poginuo godinu dana ranije.

Naime, prije utakmice Hrvatske i Argentine Diego Maradona donio je 62 ruže na grob Draženu Petroviću u spomen na Draženovu utakmicu u finalu Kupa pobjednika kupova 1983. godine kada je u dresu Real Madrida zabio čak 62 koša.

“Nemojte biti tužni. On je bio čudo i vječno će živjeti,” kazao je tada Maradona Draženovoj majci Biserki Petrović. Maradona se dugo zadržao ispred groba…

Realno, dvoboj Hrvatske i Argentine bio je dosadan, čak se kasnije i spominjalo da je neodlučan ishod i dogovoren. Maradona je s par ekstravagantnih poteza pokazao svoj raskošni talent.

A na terenu je bilo sjajnih, legendarnih igrača, Hrvatska predvođena Zvonimirom Bobanom, Davorom Šukerom, Robertom Prosinečkim i Aljošom Asanovićem, a s druge strane je stajala čudesna argentinska momčad s Maradonom, Simeoneom, Batistutom, Caniggiom, Redondom…

Na tribinama je bilo 40 tisuća gledatelja, a Hrvatska je nastupala u lotto opremmi, u posve crvenim majicama bez kvadratića.









U loži je to primijetio i predsjednik Tuđman. Upitao je suradnika:

„Što je ovo„? Nitko mu nije znao odgovoriti, a neki i danas zaključuju da je ta njegova primjedba i „spasila„ i kvadratiće na hrvatskoj nogometnoj opremi.









Znalo se da će se po protokolu Diega Maradonu nakon utakmice dovesti u svečanu ložu kod predsjednika Tuđmana koji mu je spremio poklon. To je na sastanku reprezentativaca odlučeno, a Ćiro je naredio, a bio je stalno u kontaktu s Tuđmanom, da će Maradonu kod predsjednika odvesti kapetan Zvonimir Boban.

Ćiro se te utakmice i te kako dobro sjeća, kao i okolnosti u kojima su se igrali.

„Svi smo mi za Diega te 1994. godine bili mali. Samo mu je predsjednik Tuđman bio ravan kad mu je dao loptu. Pružiš mu ruku, a on te zagrli, takav je čovjek bio Diego Maradona. Ma, on je bio veći od svih, on je mogao ono što nitko drugi nije„, i danas kaže Ćiro Blažević.

I nakon utakmice, kad se razočarano gledalište već praznilo ispred lože na dnu zapadne maksimirske tribine stvarala se gužva, gomila fotoreportera čekala je trenutak. Boban i Maradona su zamijenili dresove, takvi su bili predivna meta fotoreporterskih aparata.

I Franjo Tuđman je bio uzbuđen, a kada ju je Maradona prišao na nekoliko centimetara netko je predsjedniku dodao loptu s utakmice, potom se rukovao s Maradonom, zahvalio mu na dolasku i na posjetu Draženovom grobu, a Boban je sve to fino prevodio. Maradona je zaista bio pristojan i dostojanstven, dočim hrvatski predsjednik nije mogao sakriti svoj karakteristični osmijeh. Tuđman mu je uručio loptu, Diego se i naklonio…

Ćiro nam je nekoliko puta rekao kako je svojim igračima rekao da ne budu grubi prema Maradonil da ga slučajno ne bi ozlijedili. I još se nečega sjetio.

„Da, bilo je to neposredno prije Svjetskog prvenstva 1998. godine u Francuskoj. I znate što mi je rekao i kako sam mu ja odgvorio:

„Ćiro, hoću da uzmemo naslov svjetskog prvaka„!

Ja sam mu tek uzvratio:

„Biti ćemo, samo mi kupite Maradonu„!

Tuđman je zaista znao koliko dobri rezultati nogometne reprezentacije mogu biti afirmativni za mladu državu. I nemojte biti naivni, bio je on i tada kritiziran zbog svoje „zaluđenosti„ nogomet, baš kao i kasnija predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović koja je gledala sve utakmice reprezentacije na svjetskoj smotri u Rusiji prije četiri godine, evo sada i u Kataru gdje sve promatra kao bivša predsjednica.