OVA PORUKA HRVATIMA IZ BEOGRADA NE ZABORAVLJA SE! U Splitu su ga izignorirali, ali onda se dogodio poziv koji je sve preokrenuo

Autor: Andrija Kačić Karlin

Stariji Dinamovi navijači i te kako ga se sjećaju, a kako je bio osebujan i nažalost prirodno hendikepiran svojim nastupima izazivao je divljenje i kod suparnika. Naime, junak ove priče, bivši nogometaš Splita i Dinama, Jozo Bogdanović bio je gluhonijem. Baš kao i Desnica, lijevo krilo Rijeke koji se svojim sjajnim partijama progurao i do reprezentacije bivše Jugoslavije.

Jozo Bogdanović odlično je igrao u drugoligašu Splitu, dugo, čak i predugo. U jednom trenutku za njega se sredinom osamdesetih godina zainteresirao i splitski Hajduk. Dok je još bio praktički dječak. Takav je, naime, bio talent. O njemu se pričalo kao o čudo od djeteta.

Živio je u Domu za đake, a potom i u nekoliko udomiteljskih obitelji. Profesor tjelesnog odgoja primijetio je njegovu nadarenost, spretnost i upornost i odveo ga je samoinicijativno u Hajduk. Koji je tada bio na vrhuncu snage. Jozo je unatoč svom hendikepu odlično igrao u mlađim Hajdukovim momčadi, osvajao je kupove bivše države, pa čak i jedan od najjačih omladinskih turnira u Europi, riječku ”Kvarnersku rivijeru„.





Nije dobio priliku u Hajduku

S njim su bili kasnije proslavljeni Hajdukovi internacionalci, pobrojimo samo neke; Ivan Gudelj, Zoran Vulić, Ivan Pudar, Branko Miljuš…

Ipak, u trenutku prelaska iz juniore u seniore Jozo je zaboravljen. Morao je negdje potražiti svoju šansu, ta nije zaboravio igrati nogomet.

Za seniorsku momčad Hajduka nije odigrao niti jednu jedinu utakmicu. Bio je jako tužan. Još kada su mu u uredima Hajduka rekli „kako bi se negdje drugdje morao dokazati„, pa ga ga kasnije, eto, pozvati, smračilo mu se. Ali, ga je ta nepravda očito i motivirala.

Poslan je u Split, drugoligaša koji nije bio slab klub, pa u njemu su se kalili toliki kasnije poznati Hajdukovi nogometaši. I u tri sezone u Splitu Jozo Bogdanović je bio najbolji igrač . S finom lijevom nogom, probitačnim driblingom, brzim kretnjama i nenadanim rješenjima.

Pritom je bio i spretan realizator. Društvo u Splitu na kaljenju iz Hajduka pravili su mu vratar Tonči Gabrić i kasnije znameniti „vatreni lakat„, Aljoša Asanović. A Split je igrao krasan nogomet.

Samo, iz Hajduka nije stizao nikakav poziv. Jozo Bogdanović je čekao, čekao… Kad, stigao je poziv iz Dinama. Mislio je da će se barem tada Hajduk oglasiti. S Poljuda su šutjeli. I Jozi Bogdanović, taj sjajan igrač, gluhonijem i uporan, odlučio je krenuti put Zagreba. Bio jento pun pogodak.









Dokazao je da u tada jakoj jakoj jugoslavenskoj ligi može biti i te kako konkurentan.

Dok je bio dvije sezone u Dinamu trenirali su ga Tomislav Ivić i Ćiro Blažević. A postao je odmah i ljubimac probirljive zagrebačke publike. Svojim driblinzima dizao je sve tribine na noge.

S njime je baš oduševljen bio Ćiro Blažević:









”Takvog tipa nisam vidio, on je bio svojevrstan fenomen. On je svoj hendikep koristio kao prednost. Jer, svi su mislili da on kako ne čuje ništa i ne razumije ništa. A on je razumio sve što smo mi mislili, vježbali i kasnije pokazivali na terenu. Pritom je bio eksplozivan, zakuhao bi opasnost u sekundi, driblao je nemilo koristili smo ga da bi stekli igrača više. On j to shvatio i razvaljivao je„, riječi su pokojnog Ćire Blaževića.

U rujnu 1986. godine Dinamo je igrao bitnu utakmicu protiv Partizana na beogradskom stadionu JNA. Dinamo je trijumfirao s 2:1, što je bilo veliko iznenađenje, jer prije toga baš s Partizanom u Beogradu Dinamo desetak godina nije imao pobjedu na gostujućem terenu.

Čuveni radijski komentator Ivan Tomić klicao je u mikrofon, a tu sportsku emisiju tada slušala je cijela Jugoslavija:

”Poruka Dinamovcima iz Beograda! Nazdravite lozu za Bogdanovića Jozu!”

U svom znakovnom jeziku Bogdanović je kasnije pričao:

„Atmosfera je bila nezaboravna… Imali smo igru, sjajnu momčad… Imali smo Marka Mlinarića, najboljeg igrača u ligi, ali samo malo je falilo… Igrati s takvim igračima poput Mlinarića, Zvezdana Cvetkovića, Munjakovića, a bili su tu i mladi Boban, Ladić i Matić, pa to je nezaboravno„.

U Dinamu je bio od 1985. do 1987. godine, u 46 utakmica zabio je 16 golova. Pa je odradio sezonu u Klagenfurtu. Igrao je on kasnije i u prvim godina hrvatske lige, za Rijeku, zaprešićki Inter i Samobor, igračku karijeru je zaključio 1996. godine.

Postao je trenerom, a bio je i izbornik hrvatske reprezentacije gluhih do 1998. godine.