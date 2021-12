OVA IZJAVA ĆE UZBURKATI DUHOVE: ‘Isplati ulagati u igrače, kad netko prodaje drogu ili oružje, to je vrlo opasno’,

Autor: G.I.Š.

Danas su Mario Zorko i Zdravko Reić u HRT-ovoj emisiji Studio 4 s Petrom Vlahovom prokomentirali recentne događaje u hrvatskom nogometu, od transfera Petra Bočkaja, pa do plaća igrača koje klubovi po primanjima ne mogu plaćati.

Tako su što se tiče najvećeg transfera zimskog prelaznog roka onog Petra Bočkaja iz Osijeka u Dinamo, Zorko smatra kako su glavni akteri istog Bjelica i Mamić.

“Transfera Bočkaja u Dinamo ne bi bilo bez Zdravka Mamića, ali ga ne bi bilo ni bez Nenada Bjelice. Nenad Bjelica se nametnuo u Osijeku, ima i funkciju sportskog direktora, ona slaže i trenira momčad, bez njegovog odobrenja Bočkaj ne bi mogao otići. Zašto je otišao? Sigurno je to čudno kad najbolji igrač Osijek, uz Marka Livaju možda i najbolji igrač jesenskog dijela lige, odlazi u redove konkurenta”, rekao je Zorko.

Zanimljive izjave

“U tako velikom transferu za hrvatske prilike nađe se puno interesa uklopljenih”, približio je pozadinu transfera Zorko, pa progovorio i o tome kako Hajduk si može priuštiti Livaju.

“Livaja je vrlo skup, on ima mjesečna primanja od 105.00 eura. Hajduk nema tih novaca, ali ima vrlo spretnog dubrovačkog trgovca Jakobušića za predsjednik, a on zna gdje potražiti novac. Slično vrijedi i za druga pojačanja, na primjer Filipa Krovinovića. Priča se proteklih dana, zapravo još od njegova dolaska, kako je novac za Livaju dao košarkaš Bojan Bogdanović, NBA zvijezda s ugovorom od 80 milijuna dolara. On je veliki navijač Hajduka i nedavno je u intervjuu spomenuo da Hajduk napokon ima igrača za kojeg se isplati kupiti ulaznica”, a na temu se nadovezao Reić:

“Livaja je svaki cent koji je dobio i zaslužio. Jakobušić radi dobar posao, jer sad je trenutak za investirati u igrače i ekipu, to se sve isplati ako Hajduk postane prvak ili ide u Europu. Kad se govori o dolasku Nikole Kalinića, iako nisam baš tako siguran da je to gotova stvar, Jakobušić ima kapacitete za pronaći novac. Klubovi u svijetu danas često ne investiraju u igrače, nego izvori sa strane daju novac za svoje interese. Tako je Niko Kranjčar došao u Hajduk, kad je Štimac u Frani Pašaliću našao čovjeka koji je posudio novac, a kad je došao transfer i on je nešto zaradio. Danas se isplati ulagati u igrače, kad netko prodaje drogu ili oružje, to je vrlo opasno, no igraču raste vrijednost i onaj koji uloži sigurno će zaraditi. I Biukov menadžer je uložio novac i to mu je sigurna karta za zaradu, osim ako se, ne daj Bože, mladić razboli ili ozlijedi. Siguran sam da će Jakobušić naći način za popuniti sve rupe”, čulo se zanimljivoj emisiji na HRT-u.